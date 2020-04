Utečenecký tábor v Grécku dali do karantény

Atény 2. apríla (TASR) - Grécke úrady vo štvrtok hermeticky uzavreli utečenecký tábor ležiaci severne od Atén, v ktorom sa potvrdilo 20 prípadov nákazy novým koronavírusom. Tábor Ritsona bude nasledovných 14 dní v karanténe a nikomu počas tejto doby nebude povolené opustiť ho či prichádzať doň, oznámilo vo štvrtok grécke ministerstvo pre migráciu.



Agentúra AP pripomenula, že tábor je za normálnych okolností otvorený a jeho obyvatelia z neho môžu hocikedy odchádzať či vstupovať doň.



Začiatkom týždňa sa však zistilo, že koronavírus má jedna z obyvateliek utečeneckého tábora, ktorá prišla do nemocnice v Aténach porodiť. Grécki zdravotníci sa následne pokúšali vypátrať každého, kto s nakazenou mohol prísť do kontaktu.



Ministerstvo uviedlo, že z dosiaľ 63 testovaných obyvateľov tábora malo 20 pozitívny výsledok na koronavírus, pričom nikto z týchto infikovaných príznaky ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, nevykazoval. Zdravotníci vo štvrtok pokračujú v testovaní obyvateľov tábora.



Okrem obyvateľov utečeneckého tábora sa nákaza koronavírusom potvrdila aj u žiadateľky o azyl žijúcej v byte v severogréckom meste Kilis. Pozitívne ju otestovali, keď bola v miestnej pôrodnici. Následne ju spoločne s jej rodinou umiestnili na 14 dní do domácej karantény, pričom úrady zisťujú, s kým prišla do kontaktu.



V Grécku žijú desaťtisíce migrantov a utečencov. Väčšina z nich býva v preplnených utečeneckých táboroch na gréckych ostrovoch vo východnej časti Egejského mora, kde dosiaľ výskyt koronavírusu nepotvrdili.