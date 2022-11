Utekajúci zlodej sa ukryl v nemeckej prezidentskej vile v Bonne

Bonn 14. novembra (TASR) - Muž podozrivý z vlámania sa do áut a krádeží sa počas úteku pred policajtmi ukryl na pozemku prezidentskej rezidencie v západonemeckom meste Bonn. Informovala o tom v pondelok nemecká polícia.



Dvadsaťosemročný podozrivý sa počas minulotýždňového úteku nedopatrením ukryl na pozemku bonnskej Vily Hammerschmidt, ktorá je druhou oficiálnou rezidenciou nemeckého spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.



Táto vila patrí medzi najstráženejšie objekty v krajine, takže muža zatkli do niekoľkých minút, uviedla agentúra AP.



Ako uviedla spolková polícia pre agentúru DPA, Steinmeier trávil v bonnskej vile aj noc z minulého štvrtka na piatok, keď došlo k celému incidentu.



Polícia však zdôraznila, že prezidentovi v súvislosti s udalosťou, ku ktorej došlo v piatok nadránom okolo 02.30 h, nehrozilo vôbec žiadne nebezpečenstvo. Podozrivý muž totiž podľa polície ani netušil, že sa po prelezení plota ocitol v areáli prezidentskej rezidencie. Policajti ho tam našli ležať nehybne na zemi.



Muž s alžírskym občianstvom, ktorý bol po zadržaní odovzdaný bonnskej polícii, čelí obvineniam z trojice vlámaní do áut. V spojitosti s incidentom ho tiež obvinili z nedovoleného vstupu na cudzí pozemok.



Vila Hammerschmidt nachádzajúca sa v niekdajšom hlavnom meste Nemecka Bonn, leží na brehu rieky Rýn a je oficiálnou rezidenciou nemeckého prezidenta od roku 1950. Leží v priamom susedstve Paláca Schaumburg, ktorý je druhou rezidenciou spolkového kancelára. Po tom, čo bývalý prezident Richard von Weizsäcker v roku 1994 rozhodol o presunutí svojej hlavnej rezidencie na zámok Bellevue v Berlíne, sa považuje bonnské sídlo za v poradí druhú rezidenciu hlavy štátu.