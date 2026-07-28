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Útočníci na severovýchode Afganistanu zabili úradníka Talibanu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

K zodpovednosti za útok sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina.

Autor TASR
Kábul 28. júla (TASR) - Dvaja ozbrojení útočníci v utorok spáchali atentát na vedúceho oddelenia informácií a kultúry afganského vládneho hnutia Taliban v provincii Badachšán, oznámilo tamojšie ministerstvo vnútra. K zodpovednosti za útok sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Polícia potvrdila, že provinčný úradník Zabihulláh Amiri bol zavraždený cestou zo svojho domu do kancelárie neďaleko provinčného hlavného mesta Fajzabád na severovýchode Afganistanu. Jedného z útočníkov na motorke podľa Talibanu zabila Amiriho ochranka, zatiaľ čo druhý sa dal na útek. Úrady ho neskôr zadržali.

Ministerstvo vnútra z atentátu neobvinilo žiadnu konkrétnu skupinu. V Badachšáne sa ale podľa médií v posledných dňoch zvýšil počet útokov ozbrojených odporcov Talibanu, predovšetkým z Frontu za slobodu Afganistanu.

Predstavitelia Talibanu nedávno uviedli, že „niekoľko nezodpovedných osôb so zlovestnými úmyslami“ zaútočilo na sídlo provinčnej správy Badachšánu. Údajne však bol útok odrazený a jeho páchatelia zatknutí.
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