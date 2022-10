Útočníci zastrelili hlásateľa filipínskej rozhlasovej stanice

Manila 4. októbra (TASR) - Hlásateľa filipínskej rozhlasovej stanice DWBL Percivala Mabasu zastrelili neďaleko jeho domu na predmestí Manily. V utorok to oznámila miestna polícia. Moderátor bol kritikom bývalého filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Hlásateľa zastrelili dvaja útočníci na motorke v pondelok večer, keď išiel do práce, uviedol šéf miestnej polície Jaime Santos. "Bol oddaný svojej práci, a to je možno dôvod jeho vraždy," povedal.



Mabasa, známy ako Percy Lapid, kritizoval okrem Duterteho aj predstaviteľov vlády súčasného prezidenta Ferdinanda Marcosa. Hlásateľ nesúhlasil s označovaním ľudí, ktorí kritizujú alebo nepodporujú rozhodnutia filipínskej vlády, za sympatizantov komunizmu, uviedol Národný zväz filipínskych novinárov (NUJP).



Filipíny sú pre novinárov jedným z najnebezpečnejších miest na svete. Výbor na ochranu novinárov (VON) so sídlom v New Yorku zaradil vo vlaňajšej správe túto juhovýchodoázijskú ostrovnú krajinu na siedme miesto v globálnom indexe beztrestnosti, pričom je tam stále nevyriešených 13 vrážd novinárov. Mabasa je druhým zabitým novinárom, odkedy nastúpil Marcos 30. júna do prezidentského úradu.