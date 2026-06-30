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Útočníci zastrelili na západe Iránu 2 príslušníkov Revolučných gárd

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Úrady zatiaľ nezistili totožnosť páchateľov ani neposkytli podrobnosti o obetiach.

Autor TASR
Teherán 30. júna (TASR) - Neznámi útočníci zastrelili dvoch členov iránskych Revolučných gárd (IRGC) v ich príbytku v meste Páve na západe krajiny neďaleko hraníc s irackým Kurdistanom, informovali v utorok štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Spočiatku nebolo jasné, kto je za útok zodpovedný. Teherán v minulosti z podobných útokov obviňoval kurdské separatistické skupiny, ktorým vyčíta ich väzby so Spojenými štátmi a Izraelom.

Dvaja členovia IRGC boli zabití pri „teroristickom a zbabelom čine“, uviedla štátna televízia s tým, že ďalší dvaja členovia gárd utrpeli zranenia. Tiež informovala, že „v súčasnosti sú vyšetrované okolnosti tohto incidentu“ a úrady prijímajú opatrenia na identifikáciu zodpovedných osôb.

V pondelok bolo v meste Saravan v provincii Sístán a Balúčistán na juhovýchode Iránu „ostreľované rodinné auto“, pri ktorom zahynul otec a matka utrpela zranenia, ktorým neskôr podľahla.

Úrady zatiaľ nezistili totožnosť páchateľov ani neposkytli podrobnosti o obetiach.

Iránska štátna televízia však uviedla, že útok „spáchali sionisticko-americkí žoldnieri“. Ide o spojenie, ktoré iránski predstavitelia bežne používajú na označenie separatistických a militantných skupín, píše AFP.

V provincii Sístán a Balúčistán, ktorá hraničí s Pakistanom a Afganistanom, dlhodobo dochádza k zrážkam bezpečnostných zložiek a ozbrojených skupín vrátane pašerákov drog a separatistov. Táto provincia je domovom veľkej sunnitskej moslimskej komunity Balúčov a je jednou z najchudobnejších oblastí Iránu so šiitskou väčšinou, konštatuje AFP.
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