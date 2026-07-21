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Útočník 21-krát udrel političku Widdecombeovú kladivom do hlavy
BBC informuje, že Widdecombová pôsobila v politike desiatky rokov.
Autor TASR
Londýn 21. júla (TASR) - Brit obvinený z vraždy bývalej poslankyne Ann Widdecombeovej 21-krát udrel političku kladivom do temena hlavy, uviedol vo štvrtok na súdnom pojednávaní v Londýne prokurátor. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.
Prokurátor Kashif Malik objasnil, že incident zaznamenala kamera v dome exposlankyne v obci Haytor v grófstve Devon. Útočník zaparkoval auto a vošiel dnu v čase, keď Widdecombeová obedovala. Podozrivý Joshua Kerry mal prísť do kuchyne a opýtať sa jej: „Nemáte náhodou bankové karty a preukaz totožnosti?“ Následne ju 21-krát udrel kladivom do hlavy, zvalil zo stoličky na zem, z kabelky jej zobral peňaženku a odišiel, pričom v dome bol približne dve minúty.
Telo političky našli vo štvrtok 9. júla a úrady sa domnievajú, že k incidentu došlo takmer 24 hodín predtým. Podľa prokurátora je predbežná príčina smrti „poranenie hlavy spôsobené tupým predmetom“.
Polícia sa domnieva, že išlo o cielený útok, no motív je stále predmetom vyšetrovania.
Britská kráľovská prokuratúra v pondelok obvinila Kerryho z vraždy političky. Zadržali ho už 11. júla v meste Rotherham neďaleko Sheffieldu, odkiaľ pochádza. Neskôr bol zadržaný opäť, a to pre podozrenia zo spáchania, prípravy alebo podnecovania teroristických činov. Prokuratúra ho teraz obvinila z vraždy 78-ročnej političky.
BBC informuje, že Widdecombová pôsobila v politike desiatky rokov. Bola poslankyňou britskej Konzervatívnej strany v rokoch 1987 až 2010 a v minulosti zastávala niekoľko nižších funkcií vo vláde bývalého premiéra Johna Majora.
Po odchode z parlamentu sa v roku 2010 objavila v televíznej reality šou Strictly Come Dancing a o osem rokov neskôr v šou Celebrity Big Brother. Neskôr vstúpila do Strany brexitu a v rokoch 2019 až 2020 ju zastupovala ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2023 sa pridala k strane Reform UK, ako sa premenovala Strana brexitu, kde zastávala funkciu hovorkyne pre migráciu a spravodlivosť.
Prokurátor Kashif Malik objasnil, že incident zaznamenala kamera v dome exposlankyne v obci Haytor v grófstve Devon. Útočník zaparkoval auto a vošiel dnu v čase, keď Widdecombeová obedovala. Podozrivý Joshua Kerry mal prísť do kuchyne a opýtať sa jej: „Nemáte náhodou bankové karty a preukaz totožnosti?“ Následne ju 21-krát udrel kladivom do hlavy, zvalil zo stoličky na zem, z kabelky jej zobral peňaženku a odišiel, pričom v dome bol približne dve minúty.
Telo političky našli vo štvrtok 9. júla a úrady sa domnievajú, že k incidentu došlo takmer 24 hodín predtým. Podľa prokurátora je predbežná príčina smrti „poranenie hlavy spôsobené tupým predmetom“.
Polícia sa domnieva, že išlo o cielený útok, no motív je stále predmetom vyšetrovania.
Britská kráľovská prokuratúra v pondelok obvinila Kerryho z vraždy političky. Zadržali ho už 11. júla v meste Rotherham neďaleko Sheffieldu, odkiaľ pochádza. Neskôr bol zadržaný opäť, a to pre podozrenia zo spáchania, prípravy alebo podnecovania teroristických činov. Prokuratúra ho teraz obvinila z vraždy 78-ročnej političky.
BBC informuje, že Widdecombová pôsobila v politike desiatky rokov. Bola poslankyňou britskej Konzervatívnej strany v rokoch 1987 až 2010 a v minulosti zastávala niekoľko nižších funkcií vo vláde bývalého premiéra Johna Majora.
Po odchode z parlamentu sa v roku 2010 objavila v televíznej reality šou Strictly Come Dancing a o osem rokov neskôr v šou Celebrity Big Brother. Neskôr vstúpila do Strany brexitu a v rokoch 2019 až 2020 ju zastupovala ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2023 sa pridala k strane Reform UK, ako sa premenovala Strana brexitu, kde zastávala funkciu hovorkyne pre migráciu a spravodlivosť.