Útočník na juhovýchode Francúzska zastrelil dve ženy

Lyon 28. januára (TASR) - Útočník vo štvrtok v juhovýchodnom Francúzsku zastrelil zamestnankyňu úradu práce a neskôr v areáli tamojšej firmy zabil ďalšiu ženu, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenia polície a prokuratúry.



Zamestnankyňu úradu práce zastrelil podozrivý po tom, čo vstúpil do kancelárie v centre mesta Valance, uviedol zdroj z prostredia polície, čím potvrdil správu, ktorú najskôr zverejnili noviny Le Dauphiné libéré.



Útočník potom zamieril do neďalekej obce Guilherand-Granges, v ktorej dvakrát vystrelil na zamestnankyňu spoločnosti na odvoz odpadu. Tá neskôr zraneniam podľahla, povedal pre AFP prokurátor z Valence Alex Perrin.



Ozbrojenec sa pokúsil o útek smerom do centra mesta Valence. Tam jeho auto narazilo do policajného vozidla, ktoré sa ho snažilo zastaviť. Muž, ktorého motív zatiaľ nie je známy, je momentálne vo väzbe.



Francúzsky premiér Jean Castex povedal, že tieto udalosti "zarmútili celú krajinu". Na miesto tragédie smerovala ministerka práce Elisabeth Borneová.