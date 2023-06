Útočník na Macronovej prasynovca dostal zákaz vstupu do Paríža

Paríž 7. júna (TASR) - Mladý muž, ktorého súd v meste Amiens v pondelok zbavil obvinenia z útoku na prasynovca Brigitte Macronovej, má na tri mesiace zákaz vstupu do Paríža. S odvolaním sa na parížsku prokuratúru o tom v stredu informovala televízia BFM.



Mladík bol v skupine osôb zadržaných v utorok v Paríži počas ďalšej demonštrácie proti dôchodkovej reforme.



Mladého muža zatkli v utorok ráno na stanici metra Invalidovňa, pričom mal pri sebe pár rukavíc a prilbu. Následne bol vzatý do väzby a vypočúvaný na základe obvinenia z "účasti v skupine vytvorenej s cieľom dopustiť sa násilia proti ľuďom alebo zničiť či poškodiť majetok", uviedla prokuratúra.



V utorok bol vo Francúzsku v poradí už 14. dňom mobilizácie proti reforme dôchodkového systému, ktorú presadila Macronova vláda. Účasť na zhromaždeniach a pochodoch bola v porovnaní s predchádzajúcimi vlnami protestov nižšia.



Mladý muž so zákazom vstupu do Paríža bol jedným z trojice mužov obvinených z útoku na Macronovej prasynovca Jeana-Baptista Trogneuxa, ku ktorému došlo v polovici mája v meste Amiens, kde Trogneuxovci vyrábajú a predávajú čokoládu a cukrovinky rodinnej značky.



Jean-Baptiste Trogneux pri útoku utrpel zranenia hlavy, ruky a nohy. Dvoch páchateľov útoku poslal súd v pondelok do väzenia na 24 a 30 mesiacov, pričom polovica trestov je podmienečná. Tretí obžalovaný bol zbavený obvinení.



Útok na Trogneuxa sa odohral v rámci protestov proti dôchodkovej reforme spojených s búchaním do hrncov a panvíc, ktoré sa konali v čase, keď sa v hlavnom spravodajskom programe televízie TF1 vysielal rozhovor s prezidentom Emmanuelom Macronom.