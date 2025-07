Streľba v New Yorku: Útočník zabil najmenej štyri osoby

Washington 29. júla (TASR) - Pri útoku v kancelárskej budove v rušnej časti Manhattanu zastrelil v pondelok páchateľ najmenej štyroch ľudí vrátane príslušníka newyorskej polície (NYPD) mimo služby. Agentúru AP o tom informovali anonymné zdroje oboznámené s prípadom. Strelec je mŕtvy tiež, píše TASR.



Hasičský zbor v New Yorku uviedol, že v pondelok večer boli do kancelárskej budovy na ulici Park Avenue privolané pohotovostné jednotky na základe hlásenia o streľbe. Hovorca hasičov spresnil, že volanie prišlo okolo 18.30 h miestneho času (0.30 h SELČ).



Podľa televízie NBC News strelec zomrel na následky strelnej rany, ktorú si sám spôsobil. Nemenované zdroje pre AP uviedli, že páchateľom je Shane Tamura zo štátu Nevada.



Starosta New Yorku Eric Adams na sociálnych sieťach vyzval ľudí, aby zostali doma. Newyorské úrady varovali pred dopravnými zdržaniami, uzatvorením ciest a narušením verejnej dopravy v postihnutej oblasti.