Útočník neďaleko Tel Avivu zavraždil nožom ženu, ďalších troch zranil

Cholon 4. augusta (TASR) - Útočník v meste Cholon južne od Tel Avivu v nedeľu zavraždil nožom najmenej jedného človeka a ďalších troch zranil, píše denník The Times of Israel (TOI) a agentúra Reuters, informuje TASR.



Útočníka zastrelili bezpečnostné sily. Zranených hospitalizovali do nemocnice a sú vo vážnom stave, píše TOI odkazujúc na tamojšie zdravotnícke úrady. Útočníkom bol podľa polície Palestínčan zo Západného brehu Jordánu.



Polícia uviedla, že dostala aj hlásenia o streľbe v oblasti. Zároveň dodala, že v okolí pátra aj po ďalších podozrivých, ktorí sa na útoku mohli podieľať. Na mieste zasahuje aj vrtuľník.



Jednou z obetí možného teroristického útoku nožom má byť 70-ročná žena, ktorá zraneniam podľahla na mieste činu. Zranení sú vo veku 26 až 70 rokov.





Po útoku neďaleko Tel Avivu hlásia už tri obete



Po nedeľňajšom útoku nožom v meste Cholon južne od Tel Avivu hlásia už tri obete. Zraneniam podľahol aj senior, ktorého v kritickom stave previezli do nemocnice, uviedli izraelské úrady. TASR informuje podľa agentúry Reuters a denníka The Times of Israel (TOI).



Ďalšou z obetí je aj staršia žena, ktorá zraneniam podľahla na mieste. Pri zásahu zahynul aj útočník, ktorého postrelila pri zásahu polícia. Ďalší dvaja ľudia sú po útoku zranení a previezli ich do nemocnice, informovali zdravotnícke úrady.



Útočníkom bol podľa polície Palestínčan zo Západného brehu Jordánu. Údajne nemal povolenie na vstup do Izraela, uviedol pre TOI jeden z bezpečnostných zdrojov.



Polícia predtým informovala, že dostala aj hlásenia o streľbe v oblasti. Zároveň dodala, že v okolí pátra po ďalších podozrivých, ktorí sa na útoku mohli podieľať. Na mieste zasahuje aj vrtuľník.