Útočník od pamätníku obetiam holokaustu pred súdom vypovedať nebude
Autor TASR
Berlín/Karlsruhe 20. novembra (TASR) - Predpokladaný atentátnik z berlínskeho pamätníka obetí holokaustu nebude pred súdom vypovedať, uviedol na začiatku procesu pred vyšším krajinským súdom v nemeckej metropole jeho obhajca Daniel Sprafke. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Obžalovaný údajne odcestoval v deň útoku, 21. februára tohto roka, zo spolkovej krajiny Sasko do Berlína, aby vykonal útok v mene džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Pri berlínskom pamätníku obetiam holokaustu napadol nožom odzadu 30-ročného turistu zo Španielska, ktorému spôsobil vážne zranenia.
Podozrivého so zakrvavenými rukami následne zadržali niekoľko hodín po útoku v blízkosti spomenutého pamätníka. Odvtedy sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe.
Spolková prokuratúra obviňuje 19-ročného podozrivého z pokusu o vraždu, nebezpečného ublíženia na tele a pokusu o členstvo v zahraničnej teroristickej organizácii. Žalobcovia vychádzajú z toho, že išlo o radikálne islamisticky a antisemitsky motivovaný čin, píše DPA.
