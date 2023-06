Útočník pred brazílskym veľvyslanectvom v Tunise zabil ochrankára

Tunis 19. júna (TASR) - Ochrankára brazílskeho veľvyslanectva v Tunise v pondelok pred ambasádou zabil útočník s nožom. Polícia útočníka postrelila do nohy a zadržala. Uviedlo to tuniské ministerstvo vnútra, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ochrankár sa útočníka opýtal, prečo stojí pred veľvyslanectvom. Podozrivý muž ho potom bodol priamo do srdca, spresnil hovorca ministerstva. Ochrankára v kritickom stave previezli do nemocnice, kde zraneniam podľahol.



Podľa tuniského ministerstva vnútra nič nenaznačuje, že išlo o teroristický čin. Syn útočníka povedal vyšetrovateľom, že jeho otec, 53-ročný učiteľ, trpí psychickými problémami a doma sa neukázal dva dni, napísala agentúra AP.



Tunisko, krajina na severe Afriky, v minulých rokoch zaznamenalo niekoľko teroristických útokov.