Útočník s nožom v Anglicku zranil 8 ľudí

Londýn 29. júla (TASR) - Polícia zadržala muža podozrivého z útoku nožom v meste Southport na severozápade Anglicka, počas ktorého utrpelo zranenia najmenej osem ľudí. Záchranári v pondelok uviedli, že medzi obeťami sú aj deti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Políciu privolali okolo poludnia do Southportu severne od Liverpoolu. Bezpečnostné zložky uviedli, že zaznamenali "vážny incident", no nedošlo k rozsiahlejšiemu ohrozeniu verejnosti. Útočníka polícia zadržala a zaistila aj nôž, zároveň požiadala ľudí, aby sa oblasti vyhli.



Záchranná služba (NWAS) ozrejmila, že "ošetrila osem pacientov s bodnými ranami" a následne boli prevezení do miestnych nemocníc.



Britský premiér Keir Starmer označil na sociálnej sieti X útok za "príšerný a naozaj šokujúci" a dodal, že "v myšlienkach zostáva so všetkými ľuďmi, ktorých sa incident týka".



Stanica BBC a ďalšie médiá informovali, že k útoku došlo v komunitnom centre, kde bolo naplánované tanečné a jogové podujatie pre deti základných škôl s tematikou speváčky Taylor Swift.



Jeden z majiteľov obchodu neďaleko centra povedal, že z budovy utekali zranené deti približne vo veku 10 rokov.