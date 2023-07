Útočník s nožom v Nemecku zabil jedného človeka a niekoľkých zranil

Berlín 9. júla (TASR) - Jednu obeť a niekoľko zranených si v sobotu vyžiadal útok nožom v meste Bad Hönningen na západe Nemecka, oznámila miestna polícia. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Polícia oznámila, že obyvateľom mesta už nehrozí nijaké nebezpečenstvo a že podozrivého zadržali. Úrady v spolkovej krajiny Porýnie-Falcko však neuviedli bližšie informácie o útočníkovi či rozsahu zranení obetí útoku.



Pri druhom incidente v Hamburgu bol taktiež dobodaný na smrť muž. Podľa polície konflikt zahŕňal dvoch mužov, ktorí sa pochytili na dvore obytnej budovy v mestskej časti Heimfeld. Podozrivého aj v tomto prípade zadržali, no polícia neuviedla nijaké bližšie informácie.



V Nemecku prišlo tento rok už k niekoľkým útokom nožom. V máji utrpeli dve školáčky zranenia po tom, čo ich nožom napadol muž so psychickými problémami. V apríli zase 26-ročný Sýrčan žiadajúci o azyl zranil štyroch ľudí nožom pri útoku v posilňovni v meste Duisburg.



Počet vrážd v Nemecku vlani stúpol na 662 v porovnaní so 643 zaznamenanými rok predtým, vyplýva zo správy Spolkového kriminálneho úradu.