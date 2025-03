Útočník v Haife zabil najmenej jedného človeka, ďalších zranil

Haifa 3. marca (TASR) - Jeden človek zahynul a ďalší najmenej štyria ľudia utrpeli zranenia pri pondelkovom útoku nožom v severoizraelskom meste Haifa. Útočník bol zabitý, oznámili tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) a agentúry AP.



K útoku došlo na autobusovej stanici. Totožnosť útočníka nie je bezprostredne známa, uviedla polícia. Prvotné správy sa líšili a hovorili o dvoch útočníkoch, z ktorých jeden strieľal a druhý použil nôž. Polícia neskôr uviedla, že strieľajúci muž sa pravdepodobne snažil útočníka zneškodniť.



"Totožnosť zneškodneného teroristu zatiaľ nie je jasná. Prehľadávame oblasť, aby sme vylúčili prítomnosť ďalších útočníkov," uviedla polícia vo vyhlásení.



Obeťou útoku má byť muž vo veku asi 70 rokov. Traja zo štyroch zranených, vrátane tínedžera, sú vo vážnom stave. Zranených previezli do zdravotníckeho centra Rambam v severnej časti mesta.