< sekcia Zahraničie
Útočník v Mississippi zastrelil najmenej šesť ľudí, zadržali ho
Neznámy muž podľa televíznej stanice WTVA útočil na troch rôznych miestach.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 10. januára (TASR) - Najmenej šesť ľudí zastrelil útočník v piatok v okrese Clay County v americkom štáte Mississippi. Polícia podozrivého vzala do väzby, píše TASR podľa správ agentúry AP a Reuters a televízie NBC News.
Neznámy muž podľa televíznej stanice WTVA útočil na troch rôznych miestach. Šerif okresu Clay County Eddie Scott na sociálnych sieťach uviedol, že podozrivý je vo väzbe a pre verejnosť už nepredstavuje hrozbu. Vyzval zároveň ľudí pomodliť sa za obete a ich rodiny.
Podľa agentúry AP sa útoky odohrali v mestečku West Point neďaleko hraníc s Alabamou. K incidentu úrady zatiaľ neuviedli žiadne podrobnosti ohľadom potenciálnych motívov či identít strelca a obetí.
Neznámy muž podľa televíznej stanice WTVA útočil na troch rôznych miestach. Šerif okresu Clay County Eddie Scott na sociálnych sieťach uviedol, že podozrivý je vo väzbe a pre verejnosť už nepredstavuje hrozbu. Vyzval zároveň ľudí pomodliť sa za obete a ich rodiny.
Podľa agentúry AP sa útoky odohrali v mestečku West Point neďaleko hraníc s Alabamou. K incidentu úrady zatiaľ neuviedli žiadne podrobnosti ohľadom potenciálnych motívov či identít strelca a obetí.