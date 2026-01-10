Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útočník v Mississippi zastrelil najmenej šesť ľudí, zadržali ho

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Neznámy muž podľa televíznej stanice WTVA útočil na troch rôznych miestach.

Autor TASR
Washington 10. januára (TASR) - Najmenej šesť ľudí zastrelil útočník v piatok v okrese Clay County v americkom štáte Mississippi. Polícia podozrivého vzala do väzby, píše TASR podľa správ agentúry AP a Reuters a televízie NBC News.

Neznámy muž podľa televíznej stanice WTVA útočil na troch rôznych miestach. Šerif okresu Clay County Eddie Scott na sociálnych sieťach uviedol, že podozrivý je vo väzbe a pre verejnosť už nepredstavuje hrozbu. Vyzval zároveň ľudí pomodliť sa za obete a ich rodiny.

Podľa agentúry AP sa útoky odohrali v mestečku West Point neďaleko hraníc s Alabamou. K incidentu úrady zatiaľ neuviedli žiadne podrobnosti ohľadom potenciálnych motívov či identít strelca a obetí.
