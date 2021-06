Poplach v Prahe: Muž postrelil pracovníčku úradu práce

Praha 29. júna (TASR) - V Prahe na Bělehradské ulici sa v utorok dopoludnia strieľalo, zranená bola jedna žena. Polícia momentálne pátra po páchateľovi, informovala česká spravodajská televízia ČT24.



Podľa hovorcu pražskej záchrannej služby žena utrpela veľmi vážne zranenia.



Polícia žiada verejnosť o spoluprácu a upozorňuje na to, že muž je nebezpečný a s veľkou pravdepodobnosťou aj ozbrojený.



Polícia uviedla, že po páchateľovi pátra aj za pomoci vrtuľníka a budovu, v ktorej k útoku prišlo, prehľadá Útvar rýchleho nasadenia.



"Podľa prvých informácií útočník postrelil zamestnankyňu úradu práce. Poškodená bola so zranením odvezená do nemocnice. V súčasnosti prebieha pátranie po páchateľovi, ktorý je vo veku okolo 60 rokov, má čiernu tašku cez rameno a na hlave šiltovku," píše sa v príspevku českej polície na sociálnej sieti Twitter.



Polícia pracuje aj s verziou, podľa ktorej môže byť útočníkom hľadaný Jiří Dvořák. Ten je podozrivý z napadnutia inej ženy, na ktorú zaútočil s leptavou látkou.