Útočník vo Vermonte postrelil troch mladíkov palestínskeho pôvodu

Washington 27. novembra (TASR) - Troch mladíkov palestínskeho pôvodu v sobotu postrelil neznámy útočník v meste Burlington v americkom štáte Vermont. Uviedla to v nedeľu miestna polícia, podľa ktorej mohlo ísť o zločin z nenávisti. TASR prevzala správu z agentúr AP a AFP.



K streľbe došlo v sobotu zhruba o 18.25 h miestneho času neďaleko areálu Univerzity vo Vermonte, priblížil šéf miestnej polície Jon Murad. Dodal, že polícia po útočníkovi naďalej pátra.



Trojica 20-ročných mužov kráčala z návštevy, keď ich konfrontoval beloch s pištoľou, ozrejmil. "Vystrelil z pištole najmenej štyrikrát bez toho, aby prehovoril. Predpokladá sa, že utiekol pešo," uviedla polícia. Všetci traja mladíci boli postrelení, dvaja do trupu a jeden do dolných končatín, povedal Murad. Stav dvoch z nich je stabilizovaný, tretí utrpel vážnejšie zranenia, dodal.



Šéf miestnej polície potvrdil, že všetci traja muži sú palestínskeho pôvodu - dvaja sú americkí občania a tretí má v USA legálny pobyt. Dvaja z nich mali na sebe čiernobielu kúfiju — tradičnú palestínsku šatku, známu aj ako "arafatka", keďže ju nosil niekdajší palestínsky vodca Jásir Arafat.



Motív útoku zatiaľ nebol oficiálne potvrdený. Podľa Murada však na základe známych okolností existuje podozrenie, že mohlo ísť o zločin z nenávisti.



Biely dom uviedol, že prezident Joe Biden bol o streľbe informovaný.



K incidentu došlo v čase vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy, ktorá vyvolala obavy z nárastu napätia v americkej spoločnosti. V americkom štáte Illinois v októbri zahynul pri útoku nožom šesťročný chlapec, americký občan palestínskeho pôvodu, a jeho matka utrpela zranenia, pripomína AFP. Podozrivý útočník (71) vinu poprel.