Útočník vo vlaku si svoje obete vybral zrejme náhodne

Berlín 7. novembra (TASR) - Dvadsaťsedemročný muž, ktorý v sobotu pobodal štyroch ľudí vo vysokorýchlostnom vlaku v Bavorsku, si svoje obete vybral zrejme "náhodne" a má príznaky duševnej poruchy, uviedli v nedeľu nemecké úrady. Informovala o tom agentúra AP.



Policajti a vyšetrovatelia na tlačovej konferencii v meste Neumarkt in der Oberpfalz ďalej uviedli, že motív útoku dosiaľ nie je známy, nič však nenasvedčuje tomu, že šlo o teroristický čin.



Polícia prijala v sobotu o 9.20 h tiesňové volanie, podľa ktorého došlo vo vlaku Intercity Express (ICE) na trati medzi Regensburgom a Norimbergom k útoku na cestujúcich.



Podozrivý podľa polície útočil skladacím nožom s osem-centimetrovou čepeľou. Najprv zaútočil na 26-ročného muža, ktorému spôsobil zranenia hlavy. Následne pobodal 60-ročného muža, ktorý utrpel zranenia hlavy a trupu. Obeťou útoku sa potom stal ďalší 60-ročný muž, ktorý utŕžil bližšie nešpecifikované rany. Útočník následne ušiel do ďalšieho železničného vozňa, kde bodol 39-ročného muža do hornej časti tela.



Podozrivý je 27-ročný Sýrčan, ktorý do Nemecka pricestoval v roku 2014 a v roku 2016 mu bol udelený azyl. Výsledky predbežného vyšetrenia zadržaného naznačujú, že trpí duševnou poruchou, priblížila polícia.



Vlak po útoku zastavil na stanici v obci Seubersdorf, kde príslušníci bezpečnostných zložiek podozrivého rýchlo zadržali, keďže nekládol odpor.



Nemecký minister vnútra Horst Seehofer vyjadril v sobotu zdesenie zo "strašného" útoku vo vlaku a vyjadril nádej, že zranení i svedkovia sa skoro a úplne zotavia. Konzervatívny bavorský politik vyzval zároveň na pokoj s tým, že závery bude možné vyvodzovať až po objasnení pozadia tohto činu.