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Útočník z Berlína sa od roku 2021 radikalizoval
Berlínsky Úrad na ochranu ústavy (Verfassungsschutz) registroval Ballouta práve od novembra 2021, odkedy sa pohyboval v salafistickej komunite.
Autor TASR
Berlín 29. júla (TASR) - Islamista Abdul Ballout, ktorý narazil autom do účastníkov berlínskeho pochodu Pride, patril istý čas k salafistickej skupine, ktorá sa venovala misionárskej činnosti a verbovala nových stúpencov. Na zasadnutí výboru pre vnútorné záležitosti berlínskeho parlamentu to povedala krajinská ministerka vnútra Iris Sprangerová, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Salafimuz je pritom ultrakonzervatívny a fundamentalistický prúd v rámci sunnitského islamu. Od roku 2021 bol u Ballouta badateľný stupňujúci sa proces radikalizácie, uviedla Sprangerová.
Berlínsky Úrad na ochranu ústavy (Verfassungsschutz) registroval Ballouta práve od novembra 2021, odkedy sa pohyboval v salafistickej komunite. Na polícii mal záznam už od roku 2019 pre trestné činy ako je ublíženie na zdraví, podvod, lúpež či urážky.
Sprangerová poukázala na to, že v Berlíne patrí k salafistickej scéne 1250 ľudí, z ktorých 350 je orientovaných na násilie. Celkovo úrady v nemeckom hlavnom meste evidujú 2590 islamistov.
Salafistická scéna sa v uplynulých rokoch stiahla do súkromia a na internet, ale v poslednom období je vo verejnom priestore opäť viditeľne aktívnejšia, pripomenula DPA. Ministerka dodala, že za posledné dva roky úrady zaznamenali nárast plánovaných odchodov do oblastí, kde bojuje teroristická organizácia Islamský štát (IS), prípadne propagáciu takýchto ciest.
„V oblasti islamistického terorizmu naďalej pretrváva vysoká úroveň ohrozenia,“ upozornila Sprangerová. Zároveň prisľúbila, že celý teroristický útok bude dôkladne vyšetrený s cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť. Súčasne však povedala, že podobným udalostiam nie je možné zabrániť s absolútnou istotou.
K útoku na berlínsky Pride došlo uplynulú sobotu. Ballout narazil vozidlom do davu ľudí, pričom zahynula jedna žena a 29 ďalších ľudí utrpelo zranenia. Útočník následne z miesta ušiel, nemecká polícia ho vypátrala až v nedeľňajších večerných hodinách a vzápätí počas zásahu zastrelila.
Salafimuz je pritom ultrakonzervatívny a fundamentalistický prúd v rámci sunnitského islamu. Od roku 2021 bol u Ballouta badateľný stupňujúci sa proces radikalizácie, uviedla Sprangerová.
Berlínsky Úrad na ochranu ústavy (Verfassungsschutz) registroval Ballouta práve od novembra 2021, odkedy sa pohyboval v salafistickej komunite. Na polícii mal záznam už od roku 2019 pre trestné činy ako je ublíženie na zdraví, podvod, lúpež či urážky.
Sprangerová poukázala na to, že v Berlíne patrí k salafistickej scéne 1250 ľudí, z ktorých 350 je orientovaných na násilie. Celkovo úrady v nemeckom hlavnom meste evidujú 2590 islamistov.
Salafistická scéna sa v uplynulých rokoch stiahla do súkromia a na internet, ale v poslednom období je vo verejnom priestore opäť viditeľne aktívnejšia, pripomenula DPA. Ministerka dodala, že za posledné dva roky úrady zaznamenali nárast plánovaných odchodov do oblastí, kde bojuje teroristická organizácia Islamský štát (IS), prípadne propagáciu takýchto ciest.
„V oblasti islamistického terorizmu naďalej pretrváva vysoká úroveň ohrozenia,“ upozornila Sprangerová. Zároveň prisľúbila, že celý teroristický útok bude dôkladne vyšetrený s cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť. Súčasne však povedala, že podobným udalostiam nie je možné zabrániť s absolútnou istotou.
K útoku na berlínsky Pride došlo uplynulú sobotu. Ballout narazil vozidlom do davu ľudí, pričom zahynula jedna žena a 29 ďalších ľudí utrpelo zranenia. Útočník následne z miesta ušiel, nemecká polícia ho vypátrala až v nedeľňajších večerných hodinách a vzápätí počas zásahu zastrelila.