Útočník z Bruselu bol zrejme osamelý vlk, vo Švédsku bol vo väzení

Štokholm/Brusel 17. októbra (TASR) - Muža, ktorý v pondelok večer v Bruseli zastrelil dvoch Švédov a tretieho vážne zranil, odsúdili v minulosti vo Švédsku za istý trestný čin a v rokoch 2012-14 bol v tamojšom väzení. Oznámil to v utorok švédsky migračný úrad (Migrationsverket), informuje agentúra AFP.



Hovorca úradu odmietol konkretizovať dĺžku jeho trestu aj samotný zločin, za ktorý muža odsúdili. "V rokoch 2012-2014 si vo Švédsku odpykával trest odňatia slobody," povedal pre AFP. Muža previezli zo Švédska do "inej európskej krajiny" na základe dublinského dohovoru, podľa ktorého musia migranti požiadať o azyl v tej európskej krajine, do ktorej prišli najskôr.



K pondelňajšej streľbe došlo v širšom centre Bruselu krátko po 19.00 h večer. Jej obeťami sa stali dvaja švédski občania, ktorí do Bruselu pricestovali na pondelňajší futbalový zápas Belgicka so Švédskom. Atentátnika, ktorého belgické médiá identifikovali ako 45-ročného Abdesalema Lassoueda pôvodom z Tuniska, v utorok ráno postrelila polícia. Následne ho previezli do nemocnice, kde zraneniam podľahol.



Lassoued sa po vraždách na sociálnych sieťach chválil, že ho k činu inšpirovala extrémistická skupina Islamský štát. Hoci teda išlo podľa AFP o zjavného islamistu, podľa utorňajšieho vyjadrenia belgickej federálnej prokuratúry konal skôr ako "osamelý vlk" než člen teroristickej siete.



Švédskych futbalových fanúšikov po prerušenom a nedohranom futbalovom zápase odprevadila polícia rovno na letisko. "Všetko nasvedčuje tomu, že išlo o teroristický útok zameraný voči Švédsku a švédskym občanom len preto, že sú Švédi," povedal v utorok švédsky premiér Ulf Kristersson.



Lassoued sa v Belgicku zdržiaval nelegálne. V novembri 2019 podal žiadosť o azyl, ktorú v októbri 2020 zamietli. Potom úradom "zmizol z radaru", uviedla štátna tajomníčka pre azyl Nicole de Moorová. Vo februári 2021 ho vyradili z národného registra žiadateľov o azyl. Belgická polícia s ním mala opakovane do činenia, záznamy mal pre údajné obchodovanie s ľuďmi, nelegálny pobyt a ohrozovania bezpečnosti štátu.



V Bruseli sa v stredu bude konať spomienková ceremónia za obete útoku, na ktorej sa zúčastnia aj švédsky a belgický premiér.