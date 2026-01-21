< sekcia Zahraničie
Útočník z Chřibskej vystrieľal stovku nábojov, doma mal ďalšie zbrane
V pondelok dopoludnia na mestskom úrade v Chřibskej útočil 39-ročný muž, ktorý na mieste zabil jedného zamestnanca úradu a ďalších dvoch vrátane starostu zranil. Okrem toho zranil aj 3 policajtov.
Autor TASR
Praha 21. januára (TASR) - Útočník, ktorý v pondelok na mestskom úrade v Chřibskej v Úsťanskom kraji zastrelil jedného muža a ďalšie osoby zranil, mal podľa polície doma ďalšie dve strelné zbrane. Počas útoku vystrieľal asi sto nábojov. Pitva podľa polície potvrdila, že muž zomrel na následky zranení, ktoré si spôsobil sám, keď na seba vystrelil. V stredu to uviedol vedúci tlačového oddelenia polície v Úsťanskom kraji Kamil Marek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Keď 39-ročný muž v pondelok útočil, mal pri sebe štyri nelegálne držané strelné zbrane - revolver, samonabíjaciu pušku a dve samonabíjacie pištole. Polícia pri domovej prehliadke našla ďalšie dve zbrane a tiež strelivo.
„Počas incidentu útočník vystrelil približne sto nábojov, pričom po príjazde hliadky bola streľba smerovaná na zasahujúcich policajtov. Tí svojím zákrokom a taktickým postupom úmyselne sústredili pozornosť útočníka na seba, čím prispeli k tomu, že nedošlo k ešte závažnejším následkom,“ podotkol Marek.
Zopakoval, že motívom útočníka bolo riešenie osobných problémov, ktoré smerovali ku konkrétnej osobe pracujúcej na úrade. Tento motív však polícia naďalej preveruje.
V utorok sa uskutočnili súdne pitvy útočníka aj obete a obe potvrdili, že osoby zomreli v dôsledku strelných zranení, ktoré spôsobil útočník. Strely bude skúmať odbor balistiky. „V súčasnej dobe prebiehajú znalecké skúmania všetkých zaistených stôp z miesta činu, vyhodnocovanie kamerových záznamov, výsluchy ďalších osôb a ďalšie úkony trestného konania,“ dodal hovorca.
V pondelok dopoludnia na mestskom úrade v Chřibskej útočil 39-ročný muž, ktorý na mieste zabil jedného zamestnanca úradu a ďalších dvoch vrátane starostu mesta zranil. Okrem toho zranil aj troch policajtov, ktorí na mieste zasahovali.
