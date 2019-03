Obete útoku na mešity sú vo veku 3-77 rokov, počet nemusí byť konečný

Celkový počet potvrdených obetí na životoch stúpol v sobotu na 50 po tom, ako v jednej z mešít, ktoré boli terčom útoku, našli ďalšie telo.

Christchurch 17. marca (TASR) - Pri piatkovom teroristickom útoku na dve mešity v novozélandskom meste Christchurch zahynuli ľudia vo veku od troch do 77 rokov. Medzi osobami zastrelenými útočníkom sú najmenej štyri ženy.



Vyplýva to zo zoznamu obetí, ktorý koloval medzi pozostalými, uviedla v noci na nedeľu tlačová agentúra AFP. Zoznam je podľa nej zatiaľ neúplný a podrobnosti úrady verejne nepotvrdili. Napriek tomu dokumentuje medzinárodný rozmer tejto tragédie, keďže sa v ňom nachádzajú osoby pochádzajúce z rôznych častí moslimského sveta alebo zástupcovia dvoch generácií danej rodiny.



Celkový počet potvrdených obetí na životoch stúpol v sobotu na 50 po tom, ako v jednej z mešít, ktoré boli terčom útoku, našli ďalšie telo. Vo viacerých nemocniciach sa stále nachádzalo 36 ľudí, ktorí utrpeli sčasti ťažké zranenia. Dve osoby sa naďalej nachádzali v ohrození života, uviedla agentúra DPA.



Spomínaný zoznam obetí na životoch obsahuje mená 44 mužov a štyroch žien. Údaje o dvoch usmrtených osobách tak zatiaľ chýbajú. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová vyhlásila, že zoznam je zatiaľ neformálny a "zostane taký dovtedy, kým nebude zavŕšená formálna identifikácia obetí".



Z útoku strelnou zbraňou je podozrivý 28-ročný austrálsky pravicový extrémista Brenton Tarrant, ktorý čelí obvineniu z vraždy. Polícia v súčasnosti vychádza z predpokladu, že ide o jediného páchateľa. Ďalšie dve osoby, ktoré boli zadržané v piatok, zrejme s týmto útokom nemajú nič spoločné.



Tarrant, ktorý sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe, sa doposiaľ nenachádzal na žiadnom zozname osôb sledovaných bezpečnostnými službami. V prípade usvedčenia z mnohonásobnej vraždy mu hrozí doživotné väzenie.



Útočník z Christchurchu poslal manifest aj premiérke Ardernovej

Manifest, ktorý zverejnil predpokladaný páchateľ piatkového útoku na mešity v novozélandskom meste Christchurch, bol doručený aj kancelárii novozélandskej premiérky Jacindy Ardernovej. Dokument prijala iba niekoľko minút pred samotnou masakrou, ktorá si vyžiadala 50 obetí na životoch, uviedla v nedeľu tlačová agentúra AFP.



"Bola som jedným z vyše 30 adresátov manifestu, ktorý bol odoslaný deväť minút pred tým, ako sa odohral tento útok," povedala pred novinármi samotná Ardernová. "Neobsahoval miesto, neobsahoval špecifické podrobnosti," dodala premiérka s tým, že dokument bol v priebehu dvoch minút preposlaný bezpečnostným zložkám.



Polícia už skôr potvrdila, že predpokladaný páchateľ krátko pred útokom zaslal premiérke e-mailovú správu so spomínaným manifestom. Muž identifikovaný ako 28-ročný austrálsky pravicový extrémista Brenton Tarrant ho zverejnil aj na sociálnych sieťach, zatiaľ čo útok bol vysielaný na internete v priamom prenose.



Tarrat v manifeste deklaroval, že chce útočiť na moslimov, odsudzuje imigráciu a považuje ju za inváziu. Svoje konanie ospravedlňuje potrebou pomsty za útoky islamistov a nutnosťou odradiť takto budúcich migrantov. Za svoj najväčší vzor označuje nórskeho ultrapravicového teroristu Andersa Breivika.



Ardernová si uctila v nedeľu obete útoku položením venca pri jednej z napadnutých mešít, uviedla agentúra DPA.



Noviny New Zealand Herald uviedli vo svojom nedeľnom vydaní, že adresátov spomínaného e-mailu bolo až zhruba 70. Vládny hovorca sa v článku vyjadril, že "nebola žiadna možnosť" útočníka zastaviť.



Zo zatiaľ neúplného zoznamu obetí, na ktorý sa odvoláva AFP, zahynuli pri útoku ľudia v veku tri až 77 rokov vrátane najmenej štyroch žien.



