Útočník z Idaha, ktorý zastrelil dvoch hasičov, je mŕtvy

Los Angeles 30. júna (TASR) - Americkí predstavitelia našli telo strelca, ktorý pravdepodobne v nedeľu založil požiar v lesnatej oblasti v štáte Idaho, a následne strieľal na zasahujúcich hasičov. Útočník zastrelil dvoch hasičov a ďalšieho zranil, píše TASR podľa správy agentúry AFP a stanice CNN.



Šerif okresu Kootenai Robert Norris uviedol, že hasiči boli privolaní do horskej oblasti Canfield Mountain približne o 14.21 h miestneho času. Po takmer pol hodine zasahujúci hasiči oznámili, že na nich niekto strieľa.



V spomínanej obľúbenej turistickej oblasti zasahovalo približne 300 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Strelec sa podľa Norrisa ukrýval v členitom teréne a strieľal puškou. Norris uviedol, že dal príslušníkom bezpečnostných zložiek pokyn, aby streľbu opätovali.



Predpokladaného strelca spolu so strelnou zbraňou našli po niekoľkých hodinách pátrania mŕtveho. Jeho telo museli z dôvodu šíriaceho sa požiaru urýchlene previezť z oblasti, v ktorej ho našli.



„Na základe počiatočných informácií veríme, že išlo o jediného strelca,“ uviedol Norris na tlačovej konferencii a dodal, že v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo.



Predstavitelia podľa Norrisa veria, že požiar bol založený úmyselne, pričom neposkytol žiadne detaily o identite útočníka.



Pri streľbe zahynuli dvaja hasiči a ďalší utrpel zranenia a záchranári ho previezli do nemocnice, kde musí podstúpiť operáciu. „Bojuje o život, ale je v stabilizovanom stave,“ povedal Norris. Dodal, že predstavitelia neposkytnú údaje o zabitých hasičoch.



Požiar sa dosiaľ hasičom nepodarilo uhasiť.



AFP informuje, že násilie páchané strelnými zbraňami je v Spojených štátoch bežné. V mnohých štátoch je len málo prekážok pre nákup strelných zbraní, a to napriek všeobecnej podpore väčšej kontroly zbraní. Web Gun Violence Archive (GVA) eviduje za tento rok v USA už 189 prípadov masovej streľby.