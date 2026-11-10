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Útočník z Krakova na počítači vyhľadával stránky o Breivikovi
V izbe útočníka na jednej zo stien visela žltá Gadsdenova vlajka.
Autor TASR
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Varšava 10. novembra (TASR) - V počítači páchateľa sobotnej streľby na Hlavnom námestí v Krakove vyšetrovatelia našli stopy po návštevách internetových stránok venovaných nórskemu krajne pravicovému extrémistovi Andersovi Breivikovi. V utorok to v Rádiu Krakow oznámil minister spravodlivosti Waldemar Žurek, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
V izbe útočníka na jednej zo stien visela žltá Gadsdenova vlajka. Podľa hovorcu prokuratúry Przemyslawa Nowaka má táto vlajka rôzne významy, okrem iného symbolizuje slobodu a odpor voči moci a nie je jednoznačne spojená ani s krajnou pravicou, ani s krajnou ľavicou.
Žurek informoval, že páchateľ nezanechal žiadny list ani odkaz. Vyšetrovatelia analyzujú zhromaždené dôkazy a preverujú jeho kontakty, prípadných spolupracovníkov a možné inšpirácie. Preverovanou možnosťou zostáva aj krajne pravicový extrémizmus.
Vyšetrovatelia prehľadali aj miesto pracoviska páchateľa. „Aj tam sa nachádza symbolika, ktorá môže poukazovať na túto stopu. Takže tento pravicový extrémizmus je jedna z možností,“ uviedol a zdôraznil, že vyšetrovatelia pracujú s rôznymi hypotézami o okolnostiach udalosti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
V izbe útočníka na jednej zo stien visela žltá Gadsdenova vlajka. Podľa hovorcu prokuratúry Przemyslawa Nowaka má táto vlajka rôzne významy, okrem iného symbolizuje slobodu a odpor voči moci a nie je jednoznačne spojená ani s krajnou pravicou, ani s krajnou ľavicou.
Žurek informoval, že páchateľ nezanechal žiadny list ani odkaz. Vyšetrovatelia analyzujú zhromaždené dôkazy a preverujú jeho kontakty, prípadných spolupracovníkov a možné inšpirácie. Preverovanou možnosťou zostáva aj krajne pravicový extrémizmus.
Vyšetrovatelia prehľadali aj miesto pracoviska páchateľa. „Aj tam sa nachádza symbolika, ktorá môže poukazovať na túto stopu. Takže tento pravicový extrémizmus je jedna z možností,“ uviedol a zdôraznil, že vyšetrovatelia pracujú s rôznymi hypotézami o okolnostiach udalosti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)