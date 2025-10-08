< sekcia Zahraničie
Útočník z Manchestra počas útoku zavolal polícii a prisahal vernosť IS
Polícia útočníka identifikovala ako 35-ročného britského občana sýrskeho pôvodu Jihada al-Shamieho a zastrelila ho do siedmich minút od začiatku útoku.
Autor TASR
Londýn 8. októbra (TASR) - Muž, ktorý minulý týždeň útočil pred synagógou v britskom Manchestri, počas útoku zavolal na políciu, aby „prisahal vernosť“ teroristickej skupine Islamský štát (IS), oznámila v stredu britská protiteroristická polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V počiatočných štádiách útoku pred synagógou hebrejskej kongregácie Heaton Park útočník zavolal polícii s tvrdením, že prisahá vernosť tzv. Islamskému štátu,“ povedal hovorca protiteroristickej polície. Vyšetrovanie útoku naďalej pokračuje.
K útoku došlo minulý týždeň vo štvrtok. Polícia útočníka identifikovala ako 35-ročného britského občana sýrskeho pôvodu Jihada al-Shamieho a zastrelila ho do siedmich minút od začiatku útoku. Najskôr vrazil autom do ľudí pred synagógou a potom zaútočil nožom na člena ochranky. V synagóge bolo množstvo veriacich pri príležitosti najväčšieho židovského sviatku Jom kipur (Deň zmierenia). Útok si vyžiadal dve obete vo veku 53 a 66 rokov, pričom jednu z nich pravdepodobne omylom zasiahla polícia. Ďalší traja ľudia utrpeli vážne zranenia.
V súvislosti s útokom sú naďalej vo väzbe štyri osoby - dve ženy a dvaja muži.
Útok opísala AFP ako jeden z najhorších antisemitských incidentov v Európe od začiatku už dva roky trvajúcej vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.
Vojna v palestínskej enkláve vyvolala nepokoje aj v Británii, kde sa opakovane konajú rozsiahle propalestínske protesty, ktoré podľa niektorých politikov podnecujú antisemitizmus.
Britský premiér Keir Starmer odsúdil štvrtkový „odporný“ útok a Židom žijúcim v Británii odkázal, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby im zaručil bezpečnosť, ktorú si zaslúžia.
