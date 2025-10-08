Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útočník z Manchestra počas útoku zavolal polícii a prisahal vernosť IS

Na archívnej snímke britský premiér Kei Starmer a jeho manželka Vicotria Starmerová na mieste štvrtkového útoku v synagóge na predmestí Manchestru v piatok 3. októbra 2025. Britská polícia vo štvrtok oznámila, že podozrivým z útoku na synagógu v Manchestri je britský občan so sýrskym pôvodom. Polícia útočníka zastrelila a zadržala tri osoby. Útok na synagógu v britskom meste Manchester polícia považuje za akt terorizmu. Dvaja muži boli na mieste vyhlásení za mŕtvych a ďalší traja muži zostávajú v nemocnici s vážnymi zraneniami, objasnila polícia. Jeden z mužov utrpel bodné poranenie a druhý bol zranený vozidlom zapojeným do útoku. Tretí muž sa neskôr dostavil do nemocnice so zranením, ktoré mohol utrpieť, keď policajti zastavovali útočníka. Foto: TASR/AP

Polícia útočníka identifikovala ako 35-ročného britského občana sýrskeho pôvodu Jihada al-Shamieho a zastrelila ho do siedmich minút od začiatku útoku.

Londýn 8. októbra (TASR) - Muž, ktorý minulý týždeň útočil pred synagógou v britskom Manchestri, počas útoku zavolal na políciu, aby „prisahal vernosť“ teroristickej skupine Islamský štát (IS), oznámila v stredu britská protiteroristická polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„V počiatočných štádiách útoku pred synagógou hebrejskej kongregácie Heaton Park útočník zavolal polícii s tvrdením, že prisahá vernosť tzv. Islamskému štátu,“ povedal hovorca protiteroristickej polície. Vyšetrovanie útoku naďalej pokračuje.

K útoku došlo minulý týždeň vo štvrtok. Polícia útočníka identifikovala ako 35-ročného britského občana sýrskeho pôvodu Jihada al-Shamieho a zastrelila ho do siedmich minút od začiatku útoku. Najskôr vrazil autom do ľudí pred synagógou a potom zaútočil nožom na člena ochranky. V synagóge bolo množstvo veriacich pri príležitosti najväčšieho židovského sviatku Jom kipur (Deň zmierenia). Útok si vyžiadal dve obete vo veku 53 a 66 rokov, pričom jednu z nich pravdepodobne omylom zasiahla polícia. Ďalší traja ľudia utrpeli vážne zranenia.

V súvislosti s útokom sú naďalej vo väzbe štyri osoby - dve ženy a dvaja muži.

Útok opísala AFP ako jeden z najhorších antisemitských incidentov v Európe od začiatku už dva roky trvajúcej vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.

Vojna v palestínskej enkláve vyvolala nepokoje aj v Británii, kde sa opakovane konajú rozsiahle propalestínske protesty, ktoré podľa niektorých politikov podnecujú antisemitizmus.

Britský premiér Keir Starmer odsúdil štvrtkový „odporný“ útok a Židom žijúcim v Británii odkázal, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby im zaručil bezpečnosť, ktorú si zaslúžia.
