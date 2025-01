Útočník z New Orleans bol podľa FBI veterán, zrejme nekonal sám

New Orleans 1. januára (TASR) – Muž, ktorý pri útoku autom v americkom New Orleans zabil v noci na stredu najmenej desať ľudí, podľa federálnych vyšetrovateľov pravdepodobne nekonal sám. Úrady skúmajú video súvisiace s útokom, na ktorom štyri osoby umiestňujú improvizované výbušné zariadenie. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) už oznámil, že útočníkom bol 42-ročný Shamsud-Din Jabbar, občan USA zo štátu Texas, ktorý zomrel po prestrelke s policajtmi. V jeho prenajatom vozidle našli zbrane a možné výbušné zariadenie a vlajku džhihádistickej skupiny Islamský štát (IS), preto zisťujú, či nebol napojený na teroristické organizácie.



Zástupkyňa FBI neskôr na tlačovej konferencii povedala, že Jabbar bol armádnym veteránom. "Nemyslíme si, že Jabbar bol jediným zodpovedným," povedala vedúca miestnej kancelárie FBI Alethea Duncanová. Podľa agentúry AFP doplnila, že vyšetrovatelia v New Orleans našli dve podomácky vyrobené bomby, ktoré zneškodnili.



AP s odvolaním sa na správu štátnej polície v Louisiane informovala, že vyšetrovatelia skúmajú videozáznam zachytávajúci, ako traja muži a žena umiestňujú improvizované výbušné zariadenie "v súvislosti s útokom".



K útoku došlo na ulici Bourbon Street v turistami vyhľadávanej Francúzskej štvrti v centre New Orleans. Páchateľ v bielom pickupe tam po 3.00 h miestneho času vrazil do davu ľudí. Podľa polície sa pokúsil napáchať čo najväčšie škody a "prejsť toľko ľudí, koľko len mohol". Zranenia utrpelo ďalších viac ako 35 osôb. FBI vyšetruje prípad ako teroristický čin.



Primátorka New Orleans LaToya Cantrellová incident označila za "teroristický útok". Cantrellovej telefonoval prezident USA Joe Biden, aby jej "ponúkol plnú federálnu podporu po týchto strašných správach", oznámil Biely dom.