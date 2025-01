Útočník z New Orleans mesto navštívil aspoň dvakrát

Washington 5. januára (TASR) - Muž, ktorý počas novoročných osláv v americkom New Orleans vrazil autom do davu a zabil 14 ľudí, mesto pred útokom navštívil najmenej dvakrát. Raz tam bol v októbri a potom ešte raz v novembri. V roku 2023 bol aj v Egypte a Kanade, no nateraz nie je jasné, či tieto cesty s útokom v New Orleans súviseli, oznámil v nedeľu Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Útok na Bourbon Street v turistami vyhľadávanej Francúzskej štvrti v centre New Orleans sa odohral 1. januára nadránom. Páchateľom je podľa úradov 42-ročný vojnový veterán Shamsud-Din Jabbar zo štátu Texas, ktorý zomrel po prestrelke s policajtmi.



FBI útok vyšetruje ako teroristický čin. Považuje za pravdepodobné, že Jabbar konal sám a inšpiroval sa džihádistickou skupinou Islamský štát (ISIS). V jeho prenajatom pickupe našli zbrane, výbušné zariadenie a vlajku IS.



V New Orleans sa podľa FBI od 30. októbra 2024 zdržiaval niekoľko dní v prenajatom dome. Počas tohto obdobia jazdil na bicykli po Francúzskej štvrti a nahrával videá pomocou inteligentných okuliarov spoločnosti Meta.



Agentúra DPA vysvetľuje, že takéto okuliare sú nenápadné, pretože vyzerajú ako bežné - ich nositeľ však môže videá natáčať bez použitia rúk.



Mesto navštívil aj 10. novembra. Podrobnosti o tejto ceste však vyšetrovatelia stále zhromažďujú.



Inteligentné okuliare mal Jabbar na sebe aj počas novoročného útoku, v ten deň ich však neaktivoval. Okuliare uňho našli až po jeho smrti.



Vyšetrovatelia taktiež informovali, že Jabbar v lete roku 2023 navštívil Egypt aj Kanadu. Spojitosť s útokom v New Orleans zatiaľ ale neurčili a je naďalej predmetom vyšetrovania.



Očakáva sa, že do mesta v pondelok príde americký prezident Joe Biden spolu s prvou dámou Jill, ktorí chcú okrem iného hovoriť s príbuznými obetí.



Úrady v New Orleans už identifikovali všetkých 14 obetí útoku. Najmladšia z nich mala 18 rokov, najstaršia 63. Väčšina z nich bola vo veku 20 rokov. Okrem nich utrpelo zranenia približne 35 ľudí - z nich je naďalej hospitalizovaných 13, z toho osem na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Medzi obeťami je podľa Metropolitnej polície v Londýne aj 31-ročný Edward Pettifier, podľa britských médií nevlastný syn Tiggy Legge-Bourkeovej, ktorá bola opatrovateľkou princa Williama a princa Harryho v rokoch 1993 až 1999, teda aj v období po smrti ich matky, princeznej Diany.