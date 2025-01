Útočník z New Orleans podľa FBI pravdepodobne konal sám

Washington 3. januára (TASR) - Útočník, ktorý v americkom meste New Orleans počas novoročných osláv vrazil autom do davu ľudí, pravdepodobne konal sám, uviedol vo štvrtok americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Útok si podľa aktualizovanej bilancie vyžiadal najmenej 14 obetí a viac než 30 zranených. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"V tejto chvíli si nemyslíme, že by sa na tom podieľal niekto iný," povedal zástupca riaditeľa FBI Christopher Raia s odkazom na útok, ktorý vyšetrujú ako teroristický čin. Podľa AFP sa úrady pôvodne obávali, že útočník mal komplicov, ktorí sú stále na úteku.



Páchateľa už predtým identifikovali ako 42-ročného vojnového veterána Shamsuda-Dina Jabbara zo štátu Texas. V jeho prenajatom pickupe našli zbrane, výbušné zariadenie a vlajku džhihádistickej skupiny Islamský štát (IS). Podľa Raiu sa Jabbar na "100 percent" inšpiroval touto organizáciou.



Raia na tlačovej konferencii ozrejmil, že Jabbar "šoféroval večer 31. decembra z Houstonu do New Orleans a na internete zverejnil niekoľko videí, v ktorých sa prihlásil k podpore ISIS".



V jednom z videí podľa FBI "vysvetľuje, že pôvodne plánoval ublížiť svojej rodine a priateľom, no obával sa, že titulky správ by sa nezamerali na 'vojnu medzi veriacimi a neveriacimi'."



Pri útoku na Bourbon Street v turistami vyhľadávanej Francúzskej štvrti v centre New Orleans 1. januára bielym pickupom po 3.00 h miestneho času vrazil do davu a zabil 14 ľudí. Podľa polície sa pokúsil napáchať čo najväčšie škody a "prejsť toľko ľudí, koľko len mohol". Zranenia utrpelo vyše 35 osôb. Jabbar zomrel po prestrelke s policajtmi.