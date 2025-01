Útočník z New Orleans sa hlásil k podpore Islamského štátu

New Orleans 2. januára (TASR) - Útočník z New Orleansu pred tým, ako autom narazil do davu ľudí na novoročných oslavách, sa na videách hlásil k podpore džhihádistickej skupiny Islamský štát (ISIS). Vo štvrtok o tom informoval Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Shamsud-Din Jabbar (42) "šoféroval večer 31. decembra z Houstonu do New Orleans a na internete zverejnil niekoľko videí, v ktorých sa prihlásil k podpore ISIS," povedal zástupca riaditeľa FBI Christopher Raia.



Podľa FBI v jednom z videí "vysvetľuje, že pôvodne plánoval ublížiť svojej rodine a priateľom, no obával sa, že titulky správ by sa nezamerali na 'vojnu medzi veriacimi a neveriacimi'."



FBI vo štvrtok zároveň informoval, že Jabbar nastražil v rušnej Francúzskej štvrti mesta aj dve podomácky vyrobené bomby. "Získali sme videozáznam z bezpečnostnej kamery, na ktorom Jabbar umiestňuje (výbušné) zariadenia na miestach, kde sme ich našli," ozrejmil Raia. Bomby boli ukryté v chladiacich boxoch.



Pri útoku na Bourbon Street v turistami vyhľadávanej Francúzskej štvrti v centre New Orleans 1. januára bielym pickupom po 3.00 h miestneho času vrazil do davu ľudí a zabil najmenej 15 osôb. Podľa polície sa pokúsil napáchať čo najväčšie škody a "prejsť toľko ľudí, koľko len mohol". Zranenia utrpelo vyše 35 osôb.



Vojnový veterán Shamsud-Din Jabbar zo štátu Texas zomrel po prestrelke s policajtmi. V jeho prenajatom vozidle sa našli zbrane, výbušné zariadenie a vlajka džhihádistickej skupiny Islamský štát. Vyšetrovatelia už skôr oznámili, že útok vyšetrujú ako "teroristický čin" a útočník podľa nich zrejme nekonal sám.