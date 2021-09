Útočník z Paríža: Francúzsko poznalo riziká útokov na IS v Sýrii

Na archívnej umeleckej skici hlavný obžalovaný Salah Abdeslam (vľavo) a predseda súdu Jean-Louis Peries v špeciálnej súdnej sieni na súde v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 15. septembra (TASR) - Hlavný obžalovaný v prípade teroristických útokov v Paríži z novembra 2015 v stredu na procese vyhlásil, že Francúzsko "poznalo riziká" útočenia na džihádistické ciele v Sýrii. Podľa jeho slov neboli atentáty vo francúzskej metropole so 130 obeťami na životoch "ničím osobným", informovala agentúra APF.vyhlásil Salah Abdeslam pred súdom počas druhého týždňa pojednávaní.povedal v zmienke o rozhodnutí vtedajšieho francúzskeho prezidenta povoliť údery na túto teroristickú skupinu.Abdeslam sa na procese po prvý raz vyjadril so súhlasom sudcov po tom, ako pojednávania viackrát narušil vyhláseniami bez udelenia slova. A tentoraz hovoril pokojne na rozdiel od predošlých emocionálnych "výbuchov", všíma si AFP s tým, že mnohí v súdnej sieni vrátane pozostalých a ľudí, ktorí parížske útoky prežili, prijali jeho slová s pobúrením.Abdeslam je jediným členom útočiacich kománd, ktorý zostal nažive. V najväčšom procese v modernej histórii Francúzska je obžalovaných ďalších 19 ľudí, pričom šiestich súdia v neprítomnosti. Väčšine hrozí doživotný trest.Proces by mal trvať do mája 2022 a počas 145 dní pojednávania za účasti asi 330 právnikov a 300 obetí bude vypovedať viac ako 1800 ľudí. Vypočúvanie Abdeslama a ďalších obžalovaných sa začne v novembri.Vyšetrovanie útokov z 13. novembra 2015 v Paríži, ku ktorým sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát, uzavreli v roku 2019. Atentáty podľa vyšetrovateľov spáchali tri deväťčlenné komandá. Jedno z nich zaútočilo počas koncertu v hudobnom klube Bataclan, kde zahynulo 90 ľudí. Členovia ďalšieho strieľali do ľudí na terasách barov a reštaurácií neďaleko tohto klubu a zabili 39 ľudí. Jeden človek prišiel o život pri útoku, ktorého terčom bol štadión Stade de France na parížskom predmestí Saint-Denis.Polícia pri vyšetrovaní odhalila džihádistickú bunku, ktorej členovia operovali najmä na území Belgicka. Táto bunka spáchala v marci 2016 útoky na letisku a v metre v Bruseli, pri ktorých zahynulo 32 ľudí.