Útočník z pittsburskej synagógy dostal trest smrti

New York 2. augusta (TASR) - Roberta Bowersa, ktorý v roku 2018 v synagóge v Pittsburghu v americkom štáte Pensylvánia zastrelil 11 Židov, v stredu odsúdili na trest smrti. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dvanásťčlenná federálna porota jednomyseľne rozhodla, že 50-ročný Bowers by mal byť za masovú streľbu popravený. Tá istá porota ho v júni uznala za vinného vo všetkých 63 bodoch obžaloby vrátane zločinu z nenávisti, ktorý mal za následok vraždu a pokus o vraždu.



Bývalý vodič kamióna Bowers vošiel 27. októbra 2018 do Synagógy stromu života v Pittsburghu a začal strieľať.



Prokuratúra uviedla, že metodicky si vyberal obete a mnohé z nich postrelil viacnásobne a z tesnej blízkosti. Počas útoku bol vyzbrojený poloautomatickou útočnou puškou AR-15 a tromi pištoľami Glock. Počas vyčíňania vykrikoval, že "všetci Židia musia zomrieť".



Bowers ešte pred útokom prezentoval na internete vyhranené protižidovské názory.



Trest smrti pre Bowersa žiadal už vtedajší americký prezident Donald Trump. Prokuratúra oň oficiálne požiadala v roku 2019. Bowersovi právnici tvrdili, že ich klient má schizofréniu a ponúkli dohodu o priznaní viny výmenou za doživotie. Prokuratúra to odmietla.



Ide o prvý rozsudok smrti v dobe úradovania prezidenta Joea Bidena.