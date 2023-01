Útočník z večierky v štáte Washington,ktorý zabil 3 ľudí, sa zastrelil

Seattle 25. januára (TASR) - Domnelý páchateľ utorňajšej streľby v obchode v americkom štáte Washington, ktorá si vyžiadala tri životy, sa zastrelil. Oznámil to šéf miestnej polície Matthew Murray, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Muž zastrelil v utorok troch ľudí v obchode so zmiešaným tovarom v meste Yakima. Podľa polície útoku nepredchádzal nijaký konflikt či výmena názorov. Strelec jednoducho "vošiel do obchodu a spustil paľbu". Prvú osobu zastrelil priamo vo večierke a ďalšie dve na ulici pred obchodom. Z miesta činu ušiel, zrejme v aute ukradnutom z neďalekej čerpacej stanice.



Polícia ho identifikovala ako 21-ročného Jarida Haddocka a obkľúčila dom, v ktorom býval. Mladík tam však nebol. Ukrýval sa pri obchodnom dome Target, kde si od neznámej ženy požičal mobil, zavolal svojej matke a k činu sa priznal. Žena, ktorá mu telefón požičala a počula obsah hovoru, sama privolala políciu.



Mladík sa zastrelil, keď sa policajti k nemu priblížili. Podľa Murraya nepoužili nijakú silu, ani neutrpeli zranenia. Motív streľby sa polícii stále zistiť nepodarilo.



K tejto streľbe došlo krátko po dvoch útokoch v Kalifornii. V sobotu starší muž ázijského pôvodu začal strieľať v tanečnom štúdiu v meste Monterey Park, kde sa oslavoval lunárny nový rok. Útok si vyžiadal 11 obetí. O dva dni neskôr, v pondelok, sa v Kalifornii odohrali ďalšie dve navzájom súvisiace streľby, pri ktorých zahynulo sedem osôb.