Útočník z Villachu sa mal zradikalizovať na TikToku

Viedeň 17. februára (TASR) - Dvadsaťtriročný sýrsky utečenec, ktorý v rakúskej dedine Villach v sobotu dobodal nožom šesť ľudí, pričom o život prišiel jeden tínedžer, sa v priebehu krátkeho času zradikalizoval na platforme TikTok, uviedli v pondelok tamojší predstavitelia. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Podozrivý, ktorého identifikovali ako Ahmada G., mal vlajku teroristickej organizácie Islamský štát (IS) vo svojom byte, predtým však neupútal pozornosť rakúskych úradov. Prípad podľa AFP poukazuje na výzvu zabrániť v útokoch tzv. osamelým vlkom, ktorí konajú samostatne bez pomoci zvonka.



Online radikalizácia páchateľa ďalej poukazuje na sociálne platformy ako TikTok, ktoré môžu používateľom ponúknuť veľké množstvo obsahu o predmetoch záujmu, čo podľa niektorých odborníkov môže urýchliť ich ponorenie sa do nich.



"Zradikalizoval sa za tri mesiace," uviedol hovorca prokuratúry neďalekého mesta Klagenfurt, kde prebieha vyšetrovanie, píše agentúra Reuters.



"Nie prostredníctvom inej osoby, osobného alebo internetového kontaktu. Evidentne len konzumoval videá a rozhodol sa svoj čin vykonať. Nebola tu žiadna osoba, ktorá mu povedala: 'Urob to!'," dodal hovorca prokuratúry. Páchateľ si podľa vlastných slov prezeral videá a následne sa rozhodol pričleniť sa k IS, cituje Reuters.



TikTok v príspevku z roku 2022 na svojej webovej stránke uviedol, že je odhodlaný hľadať riešenia a spolupracovať s "občianskou spoločnosťou v boji proti násilnému extrémizmu", dodáva agentúra.



K útoku vo Villachu došlo len niekoľko dní po tom, čo 24-ročný Afganec autom narazil do davu ľudí v bavorskej metropole Mníchov. Zranenia pritom utrpeli desiatky ľudí a o život prišli dve osoby. Podľa mníchovskej hlavnej prokurátorky Gabrielle Tilmanovej išlo podľa všetkého o islamistický motív.



Rakúska polícia uviedla, že podozrivý z Villachu použil pri útoku zatvárací nožík a sám seba nakrútil pritom, ako prisahá vernosť Islamského štátu. Ako dodal, jeho cieľom bolo byť zastrelený políciou. Miesto toho ho však zadržali v priebehu niekoľkých minút po tom, čo ho pomohol zastaviť ďalší občan Sýrie. Rýchlo sa vzápätí rozšírila fotografia páchateľa, ako sedí na ulici a usmieva sa na policajtku bezprostredne po útoku.



Podozrivý podľa všetkého prišiel do Rakúska v roku 2019, uviedla prokuratúra. Chcel cestovať do Nemecka s falošnými dokladmi, aby ho nemecké úrady neodmietli ako žiadateľa o azyl, keďže sa už nachádzal v bezpečnej tretej krajine - Rakúsku.



Rakúske ministerstvo vnútra prostredníctvom svojho hovorcu uviedlo, že vlani v máji bol podozrivý Sýrčan štyri dni vo väzbe v Nemecku, keďže nezaplatil pokutu za falšovanie dokumentu. Rezort však nespresnil, o aký dokument išlo, uzatvára Reuters.