Útočník zastrelil dvoch policajtov v odľahlej časti štátu Viktória
Strelec je dosiaľ na úteku.
Autor TASR
Sydney 26. augusta (TASR) - Dvaja austrálski policajti prišli v utorok o život a tretí utrpel zranenia počas streľby, ku ktorej došlo v odľahlej vidieckej oblasti austrálskeho štátu Viktória. Miestna polícia o streľbe informuje ako o „aktívnom incidente“ a viaceré austrálske médiá vrátane verejnoprávnej stanice ABC uvádzajú, že strelec je dosiaľ na úteku, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
K streľbe došlo pri v obci Porepunkah, ktorá leží na úpätí hory v severovýchodnej časti austrálskeho štátu Viktória. Polícia neposkytla bližšie podrobnosti o obetiach. Stanica ABC informuje, že zranený policajt je v stabilizovanom stave.
„Ide stále o aktívny incident a ďalšie informácie poskytneme, až to bude z operačného hľadiska bezpečné. Žiadame ľudí, aby sa tejto oblasti vyhýbali,“ oznámila miestna polícia.
Miestne noviny The Age uvádzajú, že k streľbe došlo na pozemku, kde policajti prišli vykonať zatykač pre obvinenia z dávnych sexuálnych zločinov.
Strelec sa údajne podľa polície identifikuje ako tzv. zvrchovaný občan, uvádza stanica ABC. Takýto termín sa v Austrálii používa pre ľudí, ktorí neuznávajú legitimitu vlády a riadia sa pseudoprávnymi predpismi, ktoré nemajú nijakú oporu v zákonoch, avšak podľa ich vnímania ich oprávňujú k útokom na inštitúcie a úrady.
V Austrálii zároveň platia jedny z najprísnejších pravidiel týkajúce sa strelných zbraní na svete a takéto streľby sú tam veľmi zriedkavé, informuje stanica BBC.
