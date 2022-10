Útočníka obvinili z pokusu o vraždu manžela Pelosiovej

Washington 28. októbra (TASR) - Útočník identifikovaný ako David DePape, ktorý v piatok nadránom surovo napadol manžela predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej v ich dome v San Franciscu, hľadal demokratickú líderku. Kričal "Kde je Nancy?" a potom kladivom zaútočil na 82-ročného Paula Pelosiho.



Tieto pokriky sú mrazivým pripomenutím skandovania počas útoku na sídlo Kongresu vo Washingtone 6. januára 2021, keď sa tam vzbúrenci pokúsili zastaviť potvrdenie Joea Bidena ako nového prezidenta USA a v chodbách hľadali Peslosiovú, píše tlačová agentúra AP.



"Motív tohto útoku ešte nie je stanovený," povedal v piatok na tlačovom brífingu šéf sanfranciskej polície William Scott.



Podozrivým je podľa neho David DePape. Ten sa nachádza vo väzbe pre obvinenia z pokusu o vraždu, napadnutia smrtiacou zbraňou, týrania seniora a ďalších trestných činov.



Scott uviedol, že policajti pri kontrole Pelosiho domu spozorovali, že podozrivý udiera Paula Pelosiho kladivom, a útok zastavili. "Naši policajti spozorovali, ako pán Pelosi a podozrivý držia kladivo. Podozrivý vytrhol kladivo pánovi Pelosimu a násilne ho ním napadol. Naši policajti podozrivého chytili, odzbrojili, odviedli do väzby a poskytli mu lekársku pomoc," dodal Scott.



DePape (42) sa vlámal do domu demokratickej šéfky snemovne Pelosiovej v San Franciscu a zaútočil na jej manželka kladivom, keď práve privolaní policajti kontrolovali dom, lebo reagovali na telefonát. Ten prijali o 02.27 h miestneho času.



Pelosi (82) utrpel zranenia na hlave a tele, spôsobené tupou silou, uviedli pre AP dva zdroje pod podmienkou anonymity.



Pelosiho odviezli do Zuckerbergovej všeobecnej nemocnice v San Franciscu, kde mu lekári ošetrili podliatiny, ťažký opuch a ďalšie zranenia. Zatiaľ nie je známe, v akom stave sa medzičasom nachádza.



Manželia sú zosobášení 59 rokov, majú päť dospelých detí a mnoho vnúčat. Dom Pelosiovcov sa nachádza v bohatej štvrti Pacific Heights v San Franciscu. Pelosi vlastní v San Franciscu firmu podnikajúcu s nehnuteľnosťami a rizikovým kapitálom.



Útok už vyvolal pochybnosti o bezpečí členov Kongresu i členov ich rodín. Vyhrážky zákonodarcom sú totiž stále intenzívne, aj takmer dva roky po útoku na Kapitol, sídlo Kongresu vo Washingtone. Polícia strážiaca Kapitol vyšetrovala v roku 2021 približne 9600 vyhrážok proti kongresmanom.



Piatkový útok sa stal tiež len 11 dní pred voľbami, keď si Američania budú 8. novembra vyberať novú snemovňu a tretinu Senátu. Medzi Američanmi však vládnu obavy zo zločinnosti a o bezpečie na verejnosti.