Útočníka v Paríži obvinili z pokusu o vraždu s teroristickým motívom

Paríž 30. septembra (TASR) - Muža podozrivého z minulotýždňového útoku v Paríži v utorok obvinili z pokusu o vraždu s teroristickým motívom a zo zločinného spolčenia. Podľa agentúry AFP o tom v utorok informovala francúzska prokuratúra špecializujúca sa na boj s terorizmom (PNAT).



PNAT súčasne rozhodla, že obvinený, identifikovaný ako 25-ročný Zaheer Hassan Mahmoud, zostáva zadržaný, pričom prokuratúra podala žiadosť o jeho vzatie do väzby.



Muž ozbrojený sekáčikom na mäso minulý piatok neďaleko miesta, kde v minulosti sídlila redakcia satirického časopisu Charlie Hebdo, zaútočil a vážne zranil muža a ženu - zamestnancov televíznej produkčnej agentúry -, ktorých mylne považoval za členov redakcie tohto magazínu.



Útočník sa totiž mylne domnieval, že časopis stále sídli v ulici Nicolasa Apperta, kde sa v januári roku 2015 odohral teroristický útok v redakcii Charlie Hebdo, pri ktorom zahynulo 12 ľudí. Redakcia sa však pre opakované hrozby pred časom presťahovala na iné, tajné a strážené miesto.



Prokurátor PNAT Jean-Francois Ricard v utorok na tlačovej konferencii v Paríži informoval, že predpokladaný páchateľ mal v úmysle domnelú redakciu Charlie Hebdo aj podpáliť.



Vyšetrovateľom navyše klamal o svojom skutočnom veku a identite, keď tvrdil, že sa volá Hasan Ali, narodený v roku 2002, a že na územie Francúzska vstúpil v roku 2018.



To, že sa vydával za neplnoletého, mu umožnilo získať prístup k sociálnej pomoci určenej pre takúto skupinu ľudí.



Fotografia jeho pasu, ktorú mu vyšetrovatelia neskôr našli v telefóne, dokazuje, že mal 25 a nie 18 rokov, uviedol Ricard.



Dodal, že predpokladaný páchateľ piatkového útoku doteraz nikdy neupútal pozornosť žiadnej francúzskej tajnej služby.



Polícia v súvislosti s útokom zadržala nielen obvineného, ale aj niekoľko ďalších osôb vrátane jeho spolubývajúcich z bytu na parížskom predmestí Pantin.



V Paríži sa v septembri začal súdny proces so skupinou 14 ľudí obžalovaných z podielu na atentátu voči Charlie Hebdo a súvisiacim teroristickým útokom na samoobsluhu s kóšer tovarom.



Satirický dvojtýždenník v deň začiatku procesu znovu zverejnil karikatúry proroka Mohameda, ktoré ako prvý v roku 2005 zverejnil dánsky denník Jyllands-Posten.