Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
Útočníka z Lipska umiestnili do psychiatrickej nemocnice

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Berlín 5. mája (TASR) - Muž, ktorý v pondelok v Lipsku vrazil autom do davu ľudí a zabil dve osoby, bol umiestnený do psychiatrickej nemocnice, oznámila v utorok nemecká prokuratúra. Úrady skôr v ten deň potvrdili, že v takomto zariadení sa liečil aj krátko pred incidentom, informuje TASR na základe agentúr DPA a AFP.

Podozrivý 33-ročný Nemec v pondelok neskoro popoludní zámerne vo vysokej rýchlosti vrazil do davu ľudí na rušnej Grimmaische Strasse. Zomreli tam dvaja nemeckí občania - 63-ročná žena a 77-ročný muž. Vyšetrovatelia sa nedomnievajú, že jeho čin mal náboženský alebo politický motív.

Podľa vyhlásenia polície a prokuratúry bol od 17. do 29. apríla liečený v špecializovanej psychiatrickej nemocnici v súvislosti s „jeho duševným stavom a so svojím súhlasom“.

Regionálni zdravotnícki predstavitelia v samostatnom vyhlásení pre AFP dodali, že počas pobytu v nemocnici nepredstavoval nebezpečenstvo pre seba ani pre ostatných.

Neexistovali teda žiadne zdravotné dôvody, ktoré by bránili pacientovi, ktorý bol na klinike z vlastnej vôle, opustiť kliniku alebo ho tam zadržiavať proti jeho vôli,“ potvrdili. Ďalšie informácie o jeho zdravotnom stave odmietli poskytnúť s odvolaním sa na lekárske tajomstvo.

Polícia si muža už v priebehu tohto roka všimla pre „vyhrážky a trestné činy súvisiace s ohováraním“, uviedla bez poskytnutia ďalších podrobností.

Pondelkový incident si okrem dvoch obetí vyžiadal ďalších šesť zranených vo veku od 21 do 87 rokov. Dvaja z nich sú zranení vážne. Viac ako 80 osôb dostalo lekársku starostlivosť v dôsledku „psychického dopadu toho, čo zažili“.

Polícia sa domnieva, že páchateľ konal sám. Podozrivý je z dvojnásobnej vraždy a zo štyroch pokusov o vraždu.
