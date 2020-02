Útočníka zo Streathamu prepustili pred pár dňami predčasne z väzenia

Londýn 3. februára (TASR) - Muž, ktorý v nedeľu na rušnej ulici v londýnskej štvrti Streatham dobodal dvoch ľudí a policajti ho následne zastrelili, bol v decembri 2018 ako 18-ročný odsúdený na tri roky a štyri mesiace odňatia slobody za vlastníctvo a šírenie dokumentov súvisiacich s terorizmom. Zo svojho trestu si však odsedel menej ako polovicu a predpokladá sa, že bol prepustený koncom januára, informovala televízia Sky News.



Médiá ho identifikovali ako Sudesha Ammana pochádzajúceho z mesta Harrow ležiaceho v oblasti Veľkého Londýna. Amman študoval matematiku a prírodné vedy. Úrady tvrdia, že v čase svojich prvých trestných činov mal 17 rokov.



Podľa prokuratúry Amman posielal prostredníctvom aplikácie WhatsApp propagandu tzv. Islamského štátu (IS). V jednom rozhovore svojmu bratovi povedal, že IS stále existuje a je "všade". Prvého januára 2018 uverejnil odkaz na publikáciu IS a v rozhovore o svojej škole svojím súrodencom povedal, že by sa "radšej vyhodil do vzduchu" a že chce vedieť, "ako sa vyrábajú bomby". Taktiež tvrdil, že židia ubližujú moslimom a korán umožňuje znásilňovať príslušníčky komunity jezídov.



Niektoré britské médiá uviedli, že útočník mal na tele pripútaný predmet pripomínajúci samovražednú vestu. Neskôr sa ukázalo, že išlo o atrapu.



Pri incidente utrpeli zranenia traja ľudia: dvoch pobodal útočník a jedného ľahko zranili úlomky skla rozbitého v dôsledku streľby z policajných zbraní. Zvyšné dve zranené sú ženy.



"Udalosť bola rýchlo označená za teroristický incident a my sa domnievame, že súvisí s islamizmom," uvádza sa vo vyhlásení Metropolitnej polície.



K udalosti došlo okolo 14.00 h miestneho času stalo v čase, keď bola rušná obchodná ulica Streatham High Road plná nakupujúcich.