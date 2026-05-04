Útočníkom z Lipska je podľa úradov Nemec
Autor TASR
Berlín 4. mája (TASR) - Páchateľa, ktorý v pondelok popoludní v centre nemeckého Lipska autom vrazil do davu ľudí, identifikovali úrady ako 33-ročného Nemca. Incident si vyžiadal dve obete a ďalšie tri osoby utrpeli ťažké zranenia, potvrdil primátor mesta Burkhard Jung. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA, AP a Reuters.
Polícia sa domnieva, že podozrivý vyrazil z Augustusplatz na východnom konci centra Lipska a pokračoval po ulici Grimmaische a cez hlavné trhovisko, kde sa nachádza aj Stará radnica. Na trase podľa polície došlo k minimálne dvom vážnym zrážkam.
Jung oznámil, že menej vážne zranenia utrpelo niekoľko ďalších osôb, no presný počet nešpecifikoval. „Je priam neznesiteľné byť svedkom takéhoto činu v pondelok popoludní,“ vyhlásil lipský primátor a poďakoval záchranárom za ich prácu.
Prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z dvoch prípadov vraždy a najmenej dvoch prípadov pokusu o vraždu. Žiadne oficiálne informácie o možnom motíve muža zatiaľ neboli zverejnené.
Páchateľa zadržali, keď ešte sedel v aute, uviedol lipský policajný šéf René Demmler. Nekládol žiadny odpor.
Premiér spolkovej krajiny Sasko Michael Kretschmer uviedol, že podozrivý pravdepodobne trpel psychickými problémami. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že konal sám, dodal saský minister vnútra Armin Schuster. Podľa polície ide o nemeckého rodáka z okolia Lipska.
Na fotografiách z miesta činu vidno auto s poškodenou prednou časťou a rozbitým čelným sklom. Rozhlasová stanica Radio Leipzig ešte predtým informovala, že pešou zónou v centre Lipska sa prehnalo poškodené auto značky Volkswagen.
