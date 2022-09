Útočníkovi na viceprezidentku Argentíny sa zasekla zbraň s nábojmi

Buenos Aires 2. septembra (TASR) - Argentínska viceprezidentka Cristina Fernándezová Kirchnerová vo štvrtok večer len tesne unikla smrti. Útočník na ňu zblízka mieril a stlačil spúšť, zbraň s piatimi nábojmi sa mu však zasekla. Prezident Alberto Fernández neskôr spresnil, že v zbrani bolo päť nábojov. Informácie priniesol v piatok portál britskej stanice BBC.



Zábery zachytávajú, ako sa Fernándezová Kirchnerová, obkolesená davom podporovateľov ocitla priamo pred nabitou zbraňou pri svojom dome v Buenos Aires. Politička sa práve vracala zo súdu, kde čelí obvineniam z úplatkárstva. Ona obvinenia odmieta.



Video šíriace sa na sociálnych sieťach zachytáva muža, ako sa vynorí z davu, keď sa k nemu Fernándezová Kirchnerová blíži po po vystúpení z auta. Pôsobí zmätene, akoby nevedela čo sa deje, a zohne sa, aby zodvihla spadnutý predmet.



Na ďalšom videu vidieť, že ľudia sa snažia blokovať exprezidentku pred podozrivým strelcom, ktorý sa k nej priblížil len na niekoľko centimetrov. Jej prívrženci sa pred jej domom zhromažďujú už niekoľko nocí, aby ju podporili voči obvineniam zo zneužitia verejných financií v čase jej prezidentského funkčného obdobia.



Ozbrojeného muža miestne médiá identifikovali ako 35-ročného Brazílčana Fernanda Andrésa Zabaka, polícia ho zadržala a odviedla do väzby. Policajný hovorca už predtým agentúre Reuters povedal, že zbraň sa našla niekoľko metrov od miesta činu, po zatknutí muža.



Motív útoku na ľavicovo orientovanú političku zatiaľ nie je známy. Prezidentskú funkciu zastávala v rokoch 2007-2015 a predtým bola štyri roky prvou dámou Argentíny.



Ak ju na súde usvedčia, hrozí jej 12 rokov väzenia a doživotný zákaz pôsobenia v politike. Ako predsedníčka Senátu má parlamentnú imunitu a jej trest by musel schváliť najvyšší súd. Do väzenie by išla aj po neúspechu vo voľbách v roku 2023.