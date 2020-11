Útočníkovi v mešite v Québecu zmenili doživotie na 25 rokov väzenia

Montréal 27. novembra (TASR) - Mužovi, ktorý v roku 2017 v mešite v kanadskom Québecu zastrelil šesť ľudí, vo štvrtok znížili doživotný trest na 25 rokov väzenia. Došlo k tomu po tom, ako odvolací súd rozhodol, že je protiústavné odpykať si po sebe nasledujúce doživotné tresty.



Ako informovala agentúra AFP, Alexandre Bissonnette, ktorý sa na budúci týždeň dožije 31 rokov, bol v roku 2019 odsúdený na doživotné väzenie, pričom o podmienečné prepustenie môže požiadať až vtedy, keď si odsedí 40 rokov.



Podľa jednomyseľného rozhodnutia odvolací súd v Québecu vo štvrtok uviedol, že ustanovenie trestného zákona z roku 2011, ktoré umožňuje sudcom ukladať po sebe nasledujúce doživotné tresty za viac vrážd, porušuje Kanadskú chartu práv a slobôd.



Prokuratúra počas súdneho procesu žiadala, aby bol Bissonnette odsúdený na šesť na seba nadväzujúcich doživotných trestov, čo by znamenalo možnosť podmienečného prepustenia po 150 rokoch.



Útočníkov právnik vtedy naopak žiadal jeden trest, a tým aj podmienečné prepustenie po 25 rokoch.



Útok v québeckej mešite sa odohral v januári roku 2017. Mladík vtrhol do mešity počas večerných modlitieb a začal strieľať na prítomných moslimov. Zomrelo šesť ľudí vo veku 35 až 70 rokov a ďalší piati boli vážne zranení. V čase útoku bolo v mešite 39 osôb.



Podľa policajtov bol útok dielom takzvaného osamelého vlka, nie teroristickým činom, a bol motivovaný páchateľovými predsudkami, najmä voči moslimským prisťahovalcom. Sudca však dospel k záveru, že svoju úlohu zohrali aj Bissonnettove psychické problémy, vrátane jeho posadnutosti samovraždou a zážitku so šikanou.



V reakcii na verdikt zo štvrtka québecké riaditeľstvo pre trestné stíhanie uviedlo, že analyzuje rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorým by sa následne mohol zaoberať aj kanadský najvyšší súd.



Boufeldja Benabdallah, spoluzakladateľ québeckej mešity, uviedol, že je sklamaný revidovaným rozsudkom nad Bissonnettom. Dodal, že rodiny obetí musia tragédiu prežiť znova v každej fáze súdneho procesu.