Útok dronom poškodil nákladnú loď v Červenom mori

Dubaj 23. júna (TASR) - Útok bezpilotným lietadlom v nedeľu ráno poškodil nákladnú loď v Červenom mori neďaleko Jemenu. Z lode nehlásili žiadnych zranených. S odvolaním sa na agentúru britského námorníctva o tom informovala agentúra AFP.



Útok sa odohral približne 120 kilometrov západne od jemenského prístavného mesta Hudajda. Súkromná bezpečnostná Firma Ambrey identifikovala zasiahnuté plavidlo ako kontajnerovú loď plaviacu sa pod vlajkou Libérie, ktorá smerovala do Číny.



"Kapitán komerčného plavidla hlási, že ho zasiahlo bezpilotné lietadlo, čo malo za následok poškodenie plavidla. Všetci členovia posádky sú v bezpečí a plavidlo pokračuje do ďalšieho prístavu," uviedla agentúra United Kingdom Maritime Trade Operations s tým, že incident sa vyšetruje.



K zodpovednosti za dronový útok sa bezprostredne nikto neprihlásil, avšak došlo k nemu v oblasti, kde od vlaňajšieho novembra organizujú útoky na lode húsíjiskí povstalci, aby takto - podľa vlastných slov - vyjadrili solidaritu s Palestínčanmi, ktorí v Pásme Gazy od októbra 2023 čelia ofenzíve izraelskej armády.



Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v noci na nedeľu hlásilo zničenie troch bezposádkových plavidiel húsíov, ktorí tiež vypálili do Adenského zálivu tri protilodné balistické rakety.



Útoky jemenských povstalcov narušili celosvetovú lodnú dopravu a prinútili mnohé firmy, aby zmenili trasy na dlhšie a drahšie cesty okolo južného cípu Afriky. Podnietili tiež obavy, že vojna v Pásme Gaze by sa mohla rozšíriť a destabilizovať celý región.