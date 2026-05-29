< sekcia Zahraničie
Útok dronom: Rumunsko a Francúzsko si predvolali ruských veľvyslancov
Šéf francúzskej diplomacie Barrot označil incident v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter za nezodpovedný a konanie Ruska odsúdil.
Autor TASR
Bukurešť 29. mája (TASR) - Rumunsko si v reakcii na piatkový incident, kedy ruský dron zasiahol obytný dom v meste Galati a zranil dve osoby, predvolalo ruského veľvyslanca. Rovnaký krok oznámil aj francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Rumunský rezort diplomacie označil situáciu za „nesmierne závažnú“ a potvrdil predvolanie ruského ambasádora.
„Oficiálne mu oznámime dôsledky, ktoré bude mať táto nezodpovednosť zo strany Ruskej federácie na diplomatické vzťahy medzi našimi krajinami, ako aj ďalšie kroky na európskej úrovni týkajúce sa sankčných balíkov,“ napísala rumunská ministerka zahraničných vecí Oana Toiuová na platforme X.
Šéf francúzskej diplomacie Barrot označil incident v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter za nezodpovedný a konanie Ruska odsúdil. Zdôraznil, že cieľom útoku bola „krajina Európskej únie a členský štát NATO“.
Ruský dron prenikol do rumunského vzdušného priestoru v piatok skoro ráno a zasiahol obytný dom v dôsledku čoho vznikol požiar, ktorý sa podarilo uhasiť. Situáciu odsúdila aj Severoatlantická aliancia, predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a Moldavsko, ktoré leží medzi Ukrajinou a Rumunskom.
Rumunský rezort diplomacie označil situáciu za „nesmierne závažnú“ a potvrdil predvolanie ruského ambasádora.
„Oficiálne mu oznámime dôsledky, ktoré bude mať táto nezodpovednosť zo strany Ruskej federácie na diplomatické vzťahy medzi našimi krajinami, ako aj ďalšie kroky na európskej úrovni týkajúce sa sankčných balíkov,“ napísala rumunská ministerka zahraničných vecí Oana Toiuová na platforme X.
Šéf francúzskej diplomacie Barrot označil incident v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter za nezodpovedný a konanie Ruska odsúdil. Zdôraznil, že cieľom útoku bola „krajina Európskej únie a členský štát NATO“.
Ruský dron prenikol do rumunského vzdušného priestoru v piatok skoro ráno a zasiahol obytný dom v dôsledku čoho vznikol požiar, ktorý sa podarilo uhasiť. Situáciu odsúdila aj Severoatlantická aliancia, predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a Moldavsko, ktoré leží medzi Ukrajinou a Rumunskom.