< sekcia Zahraničie
Útok dronom spôsobil explóziu a požiar v plynárenskom komplexe v Iraku
K útoku dronom došlo v stredu o 23:30 h (21.30 h SEČ) miestneho času. Úrady spolupracujú so spoločnosťou Dana Gas na vyšetrovaní útoku a obnovení prevádzky.
Autor TASR
Bagdad 27. novembra (TASR) - Pri útoku dronom bol v stredu v irackom Kurdistane zasiahnutý plynárenský komplex Chor Mor, ktorý vlastní spoločnosť zo Spojených arabských emirátov. Podľa miestnych orgánov boli v regióne prerušené všetky dodávky plynu do elektrární. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
K útoku dronom došlo v stredu o 23:30 h (21.30 h SEČ) miestneho času. Úrady spolupracujú so spoločnosťou Dana Gas na vyšetrovaní útoku a obnovení prevádzky.
Podľa miestneho bezpečnostného zdroja boli cieľom útoku „zásobníky plynu, čo spôsobilo mohutnú explóziu a veľký požiar“. Zatiaľ však nie je jasné, či si útok vyžiadal aj obete. Nie je známe ani to, kto je za útok zodpovedný.
Plynové pole Chor Mor leží medzi mestami Kirkúk a Sulajmáníja a zásobuje energiou väčšinu elektrární v Kurdistane. Podobné útoky sú v Iraku vzhľadom na dlhotrvajúci konflikt pomerne časté. Samotný plynárenský komplex Chor Mor sa v posledných rokoch stal terčom útokov viackrát, pričom v apríli 2024 zahynuli po útoku dronom štyria jeho jemenskí pracovníci.
Začiatkom tohto roka zaznamenal Kurdistan vlnu útokov dronmi, ktoré prevažne smerovali na ropné polia. Ani k zodpovednosti za tieto útoky sa nik neprihlásil.
K útoku dronom došlo v stredu o 23:30 h (21.30 h SEČ) miestneho času. Úrady spolupracujú so spoločnosťou Dana Gas na vyšetrovaní útoku a obnovení prevádzky.
Podľa miestneho bezpečnostného zdroja boli cieľom útoku „zásobníky plynu, čo spôsobilo mohutnú explóziu a veľký požiar“. Zatiaľ však nie je jasné, či si útok vyžiadal aj obete. Nie je známe ani to, kto je za útok zodpovedný.
Plynové pole Chor Mor leží medzi mestami Kirkúk a Sulajmáníja a zásobuje energiou väčšinu elektrární v Kurdistane. Podobné útoky sú v Iraku vzhľadom na dlhotrvajúci konflikt pomerne časté. Samotný plynárenský komplex Chor Mor sa v posledných rokoch stal terčom útokov viackrát, pričom v apríli 2024 zahynuli po útoku dronom štyria jeho jemenskí pracovníci.
Začiatkom tohto roka zaznamenal Kurdistan vlnu útokov dronmi, ktoré prevažne smerovali na ropné polia. Ani k zodpovednosti za tieto útoky sa nik neprihlásil.