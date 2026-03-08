Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ÚTOK DRONOV NA TRHY: Zahynulo 33 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Od vypuknutia vojny v Sudáne v apríli 2023 boli obe strany konfliktu obvinené z vojnových zločinov vrátane útokov na civilistov a bezohľadného ostreľovania obytných oblastí.

Autor TASR
Chartúm 8. marca (TASR) - Útok dronov v Sudáne zasiahol dva trhy v mestách kontrolovaných povstaleckými jednotkami na juhozápade krajiny. Zomrelo pri nich 33 ľudí, uviedol v nedeľu miestny zdroj pre agentúru AFP, píše TASR.

Lekár z nemocnice v Abú Zabáde prostredníctvom siete Starlink a pod zárukou anonymity uviedol, že dva drony v sobotu zasiahli trhy v Abú Zabáde a Wad Bande v štáte Západný Kordofán. Obe mestá sú vzdialené asi 15 kilometrov. Nemocnica, v ktorej lekár pracuje, je jedno z mála zariadení v tejto oblasti.

„Včera bolo zabitých tridsaťtri ľudí a 59 bolo zranených,“ povedal lekár s tým, že 30 zranených je stále v nemocnici, kde pôsobí.

Miestny obyvateľ to opísal ako útok armádneho dronu na mestský trh. Vojenský zdroj obvinenia odmietol a povedal agentúre AFP, že „ozbrojené sily nebombardujú civilné oblasti“.

„Toto je lož bez akéhokoľvek základu. Cieľom sú iba rebeli, ich vybavenie a sklady zbraní,“ uviedol zdroj, ktorý požiadal o anonymitu, pretože nie je oprávnený informovať médiá.

Vojna zabila desaťtisíce ľudí, vyhnala viac ako 11 miliónov ľudí a podnietila podľa Organizácie Spojených národov a najväčšiu krízu vysídľovania a hladu na svete.
