ÚTOK DRONOV NA TRHY: Zahynulo 33 ľudí
Autor TASR
Chartúm 8. marca (TASR) - Útok dronov v Sudáne zasiahol dva trhy v mestách kontrolovaných povstaleckými jednotkami na juhozápade krajiny. Zomrelo pri nich 33 ľudí, uviedol v nedeľu miestny zdroj pre agentúru AFP, píše TASR.
Lekár z nemocnice v Abú Zabáde prostredníctvom siete Starlink a pod zárukou anonymity uviedol, že dva drony v sobotu zasiahli trhy v Abú Zabáde a Wad Bande v štáte Západný Kordofán. Obe mestá sú vzdialené asi 15 kilometrov. Nemocnica, v ktorej lekár pracuje, je jedno z mála zariadení v tejto oblasti.
„Včera bolo zabitých tridsaťtri ľudí a 59 bolo zranených,“ povedal lekár s tým, že 30 zranených je stále v nemocnici, kde pôsobí.
Miestny obyvateľ to opísal ako útok armádneho dronu na mestský trh. Vojenský zdroj obvinenia odmietol a povedal agentúre AFP, že „ozbrojené sily nebombardujú civilné oblasti“.
„Toto je lož bez akéhokoľvek základu. Cieľom sú iba rebeli, ich vybavenie a sklady zbraní,“ uviedol zdroj, ktorý požiadal o anonymitu, pretože nie je oprávnený informovať médiá.
Vojna zabila desaťtisíce ľudí, vyhnala viac ako 11 miliónov ľudí a podnietila podľa Organizácie Spojených národov a najväčšiu krízu vysídľovania a hladu na svete.
