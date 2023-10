Útok dronov na vojenskú akadémiu v Sýrii vyžiadal vyše 60 obetí

Damask 5. októbra (TASR) — Viac ako 60 mŕtvych a desiatky zranených si vyžiadal útok dronov na vojenskú akadémiu v stredosýrskej provincii Homs. Medzi obeťami sú vojaci aj civilisti, informovalo podľa agentúry AFP exilové Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Bezprostredne nebolo jasné, kto je za útok zodpovedný. SOHR vo svojej správe uviedlo len to, že na základňu zaútočili "neznáme drony" nesúce výbušniny. Sýrska armáda obvinila z útoku nemenované teroristické organizácie podporované "dobre známymi medzinárodnými aktérmi".



Podľa zistení SOHR sú medzi mŕtvymi okrem vojenského personálu aj najmenej deviati civilisti. Zranených bolo vyše 120 ľudí.



SOHR vyvíja svoju činnosť z Británie, ale údaje získava od rozsiahlej siete informátorov nachádzajúcich sa v Sýrii.



Podľa zdrojov SOHR drony zaútočili na vojenskú akadémiu hneď po slávnostnom akte ukončenia štúdia jej absolventov. V dôsledku útoku tam došlo k mohutnému výbuchu.



Na ceremónii sa zúčastnili aj viacerí velitelia sýrskej armády, ako aj šéf sýrskeho rezortu obrany, uvádza SOHR na svojej webovej stránke. Zranených vojakov previezli sanitkami do vojenskej nemocnice v meste Homs i do viacerých okolitých civilných nemocníc.



O útoku informovali aj sýrske štátne médiá s tým, že si vyžiadal mnoho obetí, no konkrétne počty neuviedli. Medzi mŕtvymi a zranenými sú aj viacerí príbuzní absolventov akadémie, ktorí sa zúčastnili na štvrtkovej ceremónii, vrátane žien a detí, uviedla sýrska armáda. Prvé správy SOHR hovorili len o siedmich obetiach útoku.