Útok dronu na centrum v Dárfúre si vyžiadal najmenej 30 obetí
Aktivisti tvrdia, že al-Fášir sa stal márnicou pod holým nebom.
Autor TASR
Port Sudan 11. októbra (TASR) - Dronový útok sudánskych polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF), ktorý v sobotu zasiahol utečenecké centrum v obliehanom meste al-Fášir na západe Sudánu, si vyžiadal najmenej 30 obetí na životoch. Informovala o tom miestna aktivistická skupina, píše TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Aktivisti z Hnutia odporu pre al-Fášir vo svojom vyhlásení tvrdia, že RSF pri útoku zasiahli centrum pre vysídlené osoby v areáli univerzity v meste Dár al-Arkám.
Telá obetí zostali uväznené v podzemných krytoch, uviedlo vo vyhlásení hnutie odporu, ktoré útok označilo za „masaker“ a vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby podniklo proti RSF náležité kroky.
RSF sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou od apríla 2023. Tento konflikt si vyžiadal už desaťtisíce obetí a zranených, milióny vysídlených a takmer 25 miliónov ľudí trpí akútnym hladom.
Al-Fášir - posledné veľké mesto v regióne Dárfúr, ktoré sa vymklo zovretiu RSF - sa stalo najnovším strategickým frontom vo vojne, v ktorej sa polovojenské jednotky momentálne snažia upevniť svoju moc na západe krajiny.
Aktivisti tvrdia, že al-Fášir sa stal „márnicou pod holým nebom“. Po takmer 18 mesiacoch od začiatku obliehania RSF v meste, kde uviazlo asi 400.000 civilistov, zostalo už len minimum zásob potravín a krmiva. Väčšina mestských vývarovní bola nútená ukončiť svoju prevádzku pre nedostatok potravín.
Hlavnými aktérmi vojny v Sudáne sú regulárna armáda vedená faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenské RSF, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú.
