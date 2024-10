Útok dronu na Izrael si vyžiadal desiatky zranených

Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Dronový útok na centrálnu časť Izraela, ktorý v nedeľu večer podniklo libanonské militantné hnutie Hizballáh, si vyžiadal niekoľko desiatok zranených. Kým tlačová agentúra informovala o najmenej 20 zranených, spravodajský web The Times of Israel (TOI) napísal, že ich bolo až 40, píše TASR.



K útoku došlo v oblasti mesta Binjamina-Giv'at Ada v husto osídlenom a poľnohospodársky využívanom pásme neďaleko pobrežia Stredozemného mora. Od prístavného mesta Haifa je Binjamina-Giv'at Ada vzdialená asi 30 kilometrov.



Podľa riaditeľa izraelskej záchrannej služby Červená Dávidova hviezda (MDA) Eliho Bina sú tri zranené osoby v kritickom stave. Stav ďalších piatich je vážny a zranenia 14 ďalších označili lekári za stredne ťažké.



Zranených prevážali do nemocníc vojenskými vrtuľníkmi a sanitkami, doplnil TOI.



Izraelská televízia Kešet 12 informovala, že z Libanonu boli smerom do Izraela vypustené dva drony. Izraelská protivzdušná obrana jeden z nich zostrelila nad morom, ale druhý pokračoval v lete.



TOI dodala, že pred dronovým útokom sa v centrálnej časti Izraela nerozzvučali sirény, ktoré zvyčajne obyvateľstvo varujú pred možným útokom. Izraelská armáda celú záležitosť vyšetruje.



TOI neskôr - s odvolaním sa na zdroje z izraelskej armády - informoval, že izraelské letectvo zachytilo aj ďalší dron vypustený z Libanonu smerom na severné pobrežie Izraela.