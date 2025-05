Útok dronu zasiahol letisko na pobreží Červeného mora

Port Sudan 4. mája (TASR) - Nedeľný útok bezpilotného lietadla zasiahol letisko v Port Sudáne na pobreží Červeného mora, ktorý je sídlom sudánskej armády. Pre agentúru AFP to uviedol predstaviteľ letiska a nehlásil žiadne obete, informuje TASR.



Hovorca armády Nabil Abdullah útok pripísal povstalcom zo Síl rýchlej podpory (RSF). „Zamerali sa samovražednými dronmi na leteckú základňu Osman Digna, sklad tovaru a niektoré civilné zariadenia v meste Port Sudán,“ uviedol vo vyhlásení. Nehlásil žiadne obete, ale "obmedzené škody". Z letiska bolo vidieť, ako sa valí dym.



RSF rozšírili rozsah a frekvenciu dronových útokov na oblasti ovládané armádou, keď v marci stratili kontrolu nad väčšinou hlavného mesta Chartúm. Vláda spojená s armádou sa v prvých dňoch vojny s povstalcami presťahovala z Chartúmu do Port Sudánu, ktorý bol až do nedeľného útoku ušetrený násilia.



V sobotu zdroj z vlády spojenej s armádou informoval o zriedkavom útoku bezpilotných lietadiel na mesto Kassala pri hranici s Eritreou. Kassala leží asi 400 kilometrov od najbližšieho územia pod kontrolou RSF.



Od apríla 2023 pravidelná armáda na čele s faktickým vládcom Sudánu generálom Abdalom Fattáhom Burhánom bojuje proti RSF. Vedie ich Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. V bojoch už zomreli desaťtisíce ľudí a 13 miliónov muselo opustiť svoje domovy a tretia najväčšia africká krajina je fakticky rozdelená. Pravidelná armáda kontroluje stred, východ a sever Sudánu, RSF ovládajú rozľahlý západný región Dárfúr a časti juhu.



Koncom februára podpísali RSF a ich spojenci v Keni dohodu a oznámili plán na vytvorenie konkurenčnej vlády voči vláde spojenej s armádou.